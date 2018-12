Tras la conmocionante noticia sobre un femicidio ocurrido en Colonia Brambilla, en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, se conoció que un usuario de la red social Twitter publicó impactantes detalles del crimen.



Según recordó este joven en su publicación: "Anoche acompañé a mi vieja hasta el almacén que está a la vuelta de casa, cuando llegamos empezamos a hablar con la dueña, segundos después ingresa una nena de 3/4 años llorando con $10 en la mano y pidiendo por su mamá. En la desesperación le empezamos a preguntar".



"Donde estaba la mamá, de donde vino? Había más gente en el negocio y entre todos la calmamos y nos dijo que con esa plata quería caramelos, le dieron un chupetín y la tranquilizaron. Con la dueña del almacén la tomamos de la mano y la llevamos hasta la esquina para ver...", recordó el usuario.



Más tarde, agregó que "si se podía guiar para donde quedaba su casa, al ser muy chiquita, no tenía noción ni de donde estaba ella ni donde se habia ido su mama, sólo dijo que se la llevaron en un auto y a ella le dieron esa plata para que compre caramelos en el almacén".



"Entonces tomados de la mano con la nena empezamos a preguntar en algunas casas al rededor del barrio si la conocían o si la habían visto por acá alguna vez y todos respondían que no. Volvimos al negocio y llamamos a la policía. La nena ya estaba tranquila pero pedía por su mamá", indicó el joven en el hilo de su publicación.



Luego, aseguró que: "Llegó la policía e hizo lo mismo que habíamos hecho nosotros pero por otra zona, preguntando casa por casa, nadie respondió. Quedó así, en mi familia no tuvimos mas noticias. Hoy me despierta mi vieja contándome que apareció la madre asesinada, desfigurada y violada".



"En todo el día no paré de pensar en esa nena, no me creo que pase esto en Chajarí, donde nos conocemos todos, en una ciudad que con más pinta de pueblo. No caigo todavía. Sin palabras!!!", escribió para finalizar, aun conmocionado.

Anoche acompañé a mi vieja hasta el almacén que está a la vuelta de casa, cuando llegamos empezamos a hablar con la dueña, segundos después ingresa una nena de 3/4 años llorando con $10 en la mano y pidiendo por su mamá. En la desesperación le empezamos a preguntar... (sigue). — Franco Saúl (@Babymas10) 2 de diciembre de 2018

Donde estaba la mamá, de donde vino? Había más gente en el negocio y entre todos la calmamos y nos dijo que con esa plata quería caramelos, le dieron un chupetín y la tranquilizaron. Con la dueña del almacén la tomamos de la mano y la llevamos hasta la esquina para ver... — Franco Saúl (@Babymas10) 2 de diciembre de 2018

Si se podía guiar para donde quedaba su casa, al ser muy chiquita, no tenía noción ni de donde estaba ella ni donde se habia ido su mama, sólo dijo que se la llevaron en un auto y a ella le dieron esa plata para que compre caramelos en el almacén... — Franco Saúl (@Babymas10) 2 de diciembre de 2018

Entonces tomados de la mano con la nena empezamos a preguntar en algunas casas al rededor del barrio si la conocían o si la habían visto por acá alguna vez y todos respondían que no. Volvimos al negocio y llamamos a la policía. La nena ya estaba tranquila pero pedía por su mamá.. — Franco Saúl (@Babymas10) 2 de diciembre de 2018

Llegó la policía e hizo lo mismo que habíamos hecho nosotros pero por otra zona, preguntando casa por casa, nadie respondió. Quedó así, en mi familia no tuvimos mas noticias.

Hoy me despierta mi vieja contándome que apareció la madre asesinada, desfigurada y violada.. — Franco Saúl (@Babymas10) 2 de diciembre de 2018

En todo el día no paré de pensar en esa nena, no me creo que pase esto en chajari, donde nos conocemos todos, en una ciudad que con más pinta de pueblo. No caigo todavía.

Sin palabras!!! — Franco Saúl (@Babymas10) 2 de diciembre de 2018