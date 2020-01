La brutal agresión de un ayudante terapéutico a un joven discapacitado quedó registrada en una cámara oculta que puso la hermana de la víctima en el interior del domicilio. El hecho ocurrió en Navarro, provincia de Buenos Aires, el último lunes por la tarde.

Maxi, es un hombre de 28 años, que en 2011 se accidentó mientras andaba en moto. Lo que le generó un traumatismo cráneo encefálico y una hemiplejia espástica semirrígida. La discapacidad, explicó su mamá, es motora pero no cognitiva.

.

Luego de ver el violento video, la madre de la víctima, Graciela Hernández, radicó la denuncia contra Federico López (29), el acompañante terapéutico de su hijo desde hace un año y medio, quien estaba encargado de ayudarlo con las tareas de recuperación.

En diálogo con Crónica HD, Graciela contó que ahora Maxi "está mejor, más relajado y tranquilo". "En cuanto a mí, estoy con muchas sensaciones que no sé cómo describirlas. Me genera impotencia, bronca, indignación, culpa, tantas cosas que no puedo enumerarlas. Pero hay que salir adelante, por él y por toda mi familia", remarcó.

"Nos dimos cuenta ese mismo día, porque veníamos viendo cosas pero nunca las asociamos a él, porque él siempre fue un chico correcto", sostuvo. Y agregó: "Notabamos que a Maxi se le caía la comida y otras cosas que no las voy a decir, pero son cosas que no venía haciendo y las comenzó a hacer".

"Yo le llamaba la atención y le decía hijo, no podés aflojar, estás retrocediento y vos no sos así, yo sé que vos sos un guerrero, un luchador. Salí adelante, por favor te lo pido", relató la madre. "Y él me decía 'mamá te prometo que sí, que voy a salir adelante'". Sin embargo, la madre nunca se imaginó el calvario que estaba sufriendo Maxi.

Este lunes, cuando Graciela entró a la casa, Maxi le dijo: "Tengo una buena noticia para darte, Camila grabó algo. Se terminó el calvario". "Cuando vi las imágenes largué el teléfono en la mesa y no pude seguir viéndolas. Y de ahí fui inmediatamente a la comisaría", relevó.