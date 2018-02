El asesinato fue cometido el 29 de diciembre último.

Salieron a la luz nuevos mensajes del expediente del caso de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Los textos mostrarían una conducta agresiva del difunto hacia Nahir Galarza, quien confesó haber cometido el crimen.

Crónica accedió a más mails que muestran violentos mensajes directos que fueron enviados vía Twitter. En los mismos, el fallecido califica a la detenida como "zorra" y "trola". Además, manifiesta sentirse arrepentido por sus conductas.

Jorge Zonzini, vocero de la familia Galarza, expresó a Crónica que el material "siempre estuvo en la causa y, aún así, el fiscal no quería estudiar la violencia de género. De ser así, obviamente se muere la perpetua y luego habrá que debatir por qué se llevó a semejante episodio". Agregó que hay más de 500 fojas pertenecientes al año 2015, 2016 y 2017.

Los mensajes de Fernando a Nahir:

• 16/07/2015 - 08:43 a.m.: "Después me arrepiento de todo".



• 16/07/2015 - 06:16 a.m.: "Nos enojamos nada más. Perdón Nahir. Te extraño mucho".



• 16/07/2015 - 08:43 a.m.: "Me enojé. Perdón".



• 16/07/2015 - 08:44 a.m.: "¿Me podés desbloquear? Por favor".

• 16/07/2015 - 08:44 a.m.: "Vos te vas a cansar de mí por estas cosas".

• 16/07/2015 - 05:49 a.m.: "Nahir basta. Mirá que no vamos a estar juntos por eso. Cortala. Te amo mucho".

• 16/07/2015 - 06:38 p.m.: "Semejante zorra sos".

• 16/07/2015 - 06:38 p.m.: "Te dije que me desbloquees".

• 15/11/2015 - 09:33 a.m. : "Sos una trola, no sabía eso de vos".

• 31/12/2015 - 05:16 a.m.: "Desbloqueame".

• 21/07/2016 - 04:13 a.m.: "YA ME DESBLOQUEAS".



• 18/09/2016 - 04: 52 p.m.: "Para mi no existís más. Nunca en mi vida te voy a perdonar lo que hiciste. Te comiste a todos y te fuiste con un loco. Resultaste ser una desesperada y una mentirosa".

• 28/07/2017 - 01:46 a.m.: "Me dejas ir a hablar con vos"