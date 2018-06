A días del final del juicio contra Nahir Galarza.

El hombre acusado de amenazar al fiscal Sergio Rondoni Caffa, que investigó el crimen de Fernando Pastorizzo, lo llamó dos veces a la fiscalía para pedirle disculpas y volvió a referirse al magistrado a través de Facebook.

Luego de que las amenazas se hicieran públicas a través de los medios, el acusado llamó dos veces a la fiscalía de Gualeguaychú para pedir disculpas por las amenazas realizadas al fiscal y a su esposa.

Sergio Rondoni Caffa, fiscal amenazado. (Gentileza de "El Argentino de Gualeguaychú").

Sin embargo, la fiscal que investiga los mensajes intimidatorios aseguró que "no hay disculpa que valga, hay un delito cometido".

A través de su Facebook, el acusado escribió: "Yo no amenazó más, no soy nadie. Sólo estaba en desacuerdo en cómo se trató a esa chica", en referencia a Nahir Galarza.

Agregó: "Me parece que no le dieron ninguna chance de defenderse de nada, no la hizo ver por un psicólogo".

Además, el hombre llamó dos veces a los Tribunales de Gualeguaychú y pidió hablar con el fiscal.

La causa está a cargo de la fiscal Natalia Bartolo y fue caratulada como "coacciones agravadas por ser anónimas".

Previamente, el acusado había publicado los siguientes mensajes intimidatorios en su red social: "Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza, hijo de puta", "Van a tener un problema muy serio. Tu marido es un machista hijo de puta" y "Tengo preparada una investigación con los sobre sueldos que cobró de unos narcos, ojo".