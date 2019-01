De terror. Una joven de Río Segundo denunció que dos hombres la abordaron cuando iba en bicicleta con su hijo, la obligaron a ir con su nene en brazos hasta una arboleda y allí la golpearon e intentaron abusarla. Como no pudieron, arrojaron a la criatura a un río, de donde lo pudo rescatar sano y salvo.

La víctima se trata de Nadia Müller quien difundió un video con detalles de lo ocurrido: “Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaban con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo”. “Me dio muchísimo miedo, no tuve otra alternativa que hacerles caso”, contó mientras indicaba que uno tenía un arma punzante con la que la amenazaba.

Según su relato, uno de los sujetos dejó la bicicleta en un árbol y se quedó junto al niño, que estaba atado con el cinturón de la sillita. “El otro intentó sacarme la remera, me rompió uno de los breteles, como no podía porque yo estaba luchando, me tiró al piso y me pedía todo el tiempo que no le mirara la cara. Se sentó arriba de mí, me bloqueó las piernas y sacó una especie de cable y me empezó a ahorcar”, afirmó.

“Sólo podía mirar a mi hijo que lloraba. Con el arma intentaron romperme el pantalón, pero no pudo terminar de sacármelo, no pudo cumplir con su objetivo de violarme”, indicó “Ya que no podemos hacerte nada, mirá lo que le hacemos a tu hijo”, le dijeron y tiraron al niño al río, de donde pudo sacarlo sano y salvo. “Mi hijo me abrazó muy fuerte y me dijo: ‘Mamá, te amo’”, finalizó la joven.