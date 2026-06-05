Así entraron a robar a una casa, golpearon a una familia y la tomaron de rehén

Dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, y tomaron de rehenes.

Todo sucedió el miércoles por la noche cuando dos jóvenes de 21 y 26 años ingresaron en una propiedad ubicada en el barrio José Muñoz. Allí redujeron por la fuerza a los propietarios, un hombre de 50 años y una mujer de 88 años.

Los delincuentes no contaban con la activación de la alarma de la vivienda que emitió una alerta inmediata a la policía de la zona. Varias patrullas se desplazaron de urgencia hasta el lugar señalado por el sistema de monitoreo.

Al notar la presencia de los efectivos en la vereda, los asaltantes cerraron de golpe las aberturas y trabaron los accesos para atrincherarse en el interior de la casa. Lejos de entregarse, los delincuentes agredieron físicamente a las víctimas y llegaron a utilizarlas como escudos humanos frente a las ventanas.

Lo secuestrado en poder de los delincuentes.

Ante la gravedad del cuadro, las autoridades de la fuerza de seguridad desplegaron un operativo de máxima urgencia que incluyó a personal táctico y especialistas en negociación. Los policías buscaron una resolución que preservara la integridad física de las víctimas, quienes se encontraban bajo constante amenaza de muerte.

Rescate

Tras un breve e intenso enfrentamiento dentro de la propiedad, los efectivos lograron irrumpir, reducir a los agresores y poner a salvo a los dos rehenes.

En el lugar fueron aprehendidos de forma inmediata los dos jóvenes sospechosos. Durante la requisa, se secuestró una pistola calibre 22 largo que guardaba ocho proyectiles en su interior.

Además del arma de fuego y su correspondiente funda de cuero, los efectivos incautaron herramientas de mano, dos pasamontañas, guantes, dos teléfonos celulares y una motocicleta en la cual se movilizaban. En el bolso de los detenidos también se hallaron 1.420 dólares y 535.760 pesos en efectivo que planeaban llevarse de la casa.

Una vez finalizado el rescate, las víctimas recibieron asistencia médica. Presentaban escoriaciones y diversos golpes en el cuerpo provocados durante el forcejeo inicial con los asaltantes, sumado a un severo cuadro de shock emocional. Se encuentran fuera de peligro.

La causa judicial quedó radicada en la fiscalía de turno de Villa Carlos Paz, desde donde se dispuso la detención de los involucrados bajo los cargos de robo agravado y privación ilegítima de la libertad.