Una mujer de 80 años con dificultades para caminar fue víctima de un asalto en la localidad santafesina de Rosario cuando salía de cobrar 8.600 pesos. Los delincuentes le robaron la cartera y asegura que no tiene dinero para afrontar los gastos del mes.



"Voy a comer papa hervida o polenta porque ya no tengo plata", dijo la víctima Edith que fue asaltada el jueves pasado a las 14 al salir del Banco Piano.



"Yo camino despacito, uso bastón y tengo varias operaciones. Cuando estaba por llegar a calle Entre Ríos, aprovechó una chica rubiecita, que metió la mano en la cartera de mi hermana y se llevó la plata", agregó al medio Cadena 3.



Entre lágrimas declaró: "Me la paso llorando. Para mí es mucha plata. Me vino la factura de gas de dos mil pesos, mil cada mes. Carne sólo como los domingos, ya no tomo yogurt. Este mes comeré papa hervida o polenta, no me queda más nada".



Al ser consultada sobre la realización de la denuncia, confesó: "¿Para qué la voy a hacer? La plata no me la devuelven más. Por suerte no robó el recibo del cobro del próximo mes".