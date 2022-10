Los fiscales del juicio que se le sigue en San Isidro a Nicolás Pachelo pidieron hoy que se lo condene a "no menos de 15 años" por ocho robos a casas de distintos barrios privados del Gran Buenos Aires cometidos entre 2017 y 2018.



Se trata del mismo juicio en el que el vecino del country Carmel de Pilar, está siendo juzgado por el crimen de María Marta García Belsunce y que está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

Los fiscales pidieron esa condena a Pachelo, como así también 9 años de prisión para Matías Marasco y 4 años para Iván Martínez, quienes fueron considerados coautores.



En su alegato, el fiscal Andrés Quintana enumeró ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín una serie de 10 mentiras que, según dijo, Pachelo realizó durante el debate oral.

" Pachelo reconoció los hechos, pero dejó ver con ese reconocimiento sus rasgos. Pachelo mintió durante la instrucción y durante el juicio. Miente porque es un narcisista y psicópata. Reconoció todos los hechos, pero les bajó el precio", señaló Quintana en relación a los 8 robos que se le imputan al principal acusado y que fueron cometidos en los barrios deLas primeras mentiras que señaló Quintana tuvieron vinculadas al ingreso a Tortugas, en donde según su declaración indagatoria, Pachelo lo había realizado en soledad, sin cómplices.En ese barrio privado, durante el debate oral, Pachelo reconoció haber ingresado a las viviendas deel 29 de marzo de 2018, durante el fin de semana santo.En la vivienda de Guerrien la fiscalía indicó que con una barreta forzó una entrada lateral y se robó una chomba azul, otra blanca y una cruz.En la casa de Brucco, dueño de los restaurantes Happening, Gardiner y Tequila, le desempotraron y robaron la caja fuerte que tenía en su vestidor con 32.000 euros, una pistola Glock con dos cargadores, documentación del arma, acciones de sus empresas y varias joyas.En la vivienda de Piano forzaron el vestidor y una caja fuerte y se llevaron 5.000 pesos, entre 400 y 800 dólares, tres barras de oro, relojes y joyas.Según la fiscalía, Pachelo ingresó como acompañante en una camioneta junto con Marasco y Martínez, también acusados de coautores en esos robos.Pachelo sostuvo que en esos hechos no había utilizado la fuerza, desmintiendo la teoría de la fiscalía de que utilizó una barreta, a pesar de haber quedado filmado en una cámara de seguridad con un elemento de similares características.Otros dos robos ocurrieron el 13 de abril de 2017 en elde Hudson, y el propio Pachelo reconoció haber sido el autor. Pachelo quedó filmado ingresando a una vivienda que luego se estableció que era deexdiputado nacional y dirigente del club Boca Juniors, donde, tras forcejear una puerta de ingreso, robó joyas, relojes y una caja fuerte.También fue víctima“ Ingresé a las dos casas por el mismo lugar, unas puertas corredizas que no tenían cerradura, sino que se cierran con una trabita. Como dije el primer día, entré solo, no fui armado, solo usé fuerza sobre las puertas sin rotura”, aclaró Pachelo.La fiscalía también sumó a la lista de robos en el cual fue víctima, en dos oportunidades, el 9 de noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018, en el barrioEn el primer hecho, usando la llave del departamento, entraron y robaron un bolso con 240.000 pesos, 6.000 dólares, 20 relojes, diez camperas y zapatillas de marca.En el segundo robo, le sustrajeron 1.000 dólares, cuatro relojes, una billetera, un DNI viejo y hasta un toallón.El fiscal Quintana hizo referencia al robo en el domicilio deSe estableció que Pachelo ingresó en un auto marca Audi exhibiendo un DNI con una falsa identidad.Con un cómplice no identificado, violentaron una puerta lateral del domicilio de Ragalli, y robaron 16 relojes de alta gama, cajas y garantías de esos y otros relojes, varias joyas con piedras preciosas y una caja de seguridad con teclado y perilla de apertura."En conclusión, no existe indicio alguno de dudar la veracidad de las víctimas. Sus relatos, sumados a los informes y fotografías, permite corroborar los hechos tan cual fueron descriptos en la imputación", aseguró Quintana en su alegato, durante el cual también participó el fiscalGonzález pidió nueve años de prisión para Marasco, cuatro para Martínez y, si bien no dio una cifra para Pachelo, ya que consideró que va en conjunto al crimen de“no merece menos de 15 años de prisión” por los robos.Los alegatos fueron seguidos atentamente por