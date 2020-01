La mujer que fue agredida físicamente por ser linda en Laferrere confesó este jueves a la mañana en Crónica HD que se siente muy triste, con bronca e impotencia.

Priscila fue a bailar el último fin de semana y en esa salida, la agresora, a quien conocía del barrio de la casa de su abuela, le propinó brutales palizas hasta desfigurarla y dejarla insconciente.

Sin embargo, la joven reveló que no es la primera vez que la atacante está involucrada en un conflicto. Anteriormente "le dio tiros a un chico y le cortó la cara a una chica en el mismo boliche. Puede matar a alguien", manifestó.

"(Yazmín) me había amenazado unos meses anteriores por un chico que no sé quién es", relató la víctima. "El sábado pasado cuando me la encontré en el boliche, me buscaba, me tiraba de los pelos y me quería pegar con las amigas", detalló.

"Después cuando mi amigo me sacó del boliche porque decían que me iban a pegar entre todas, salió ella atrás mío y me invitó a pelear. Peleé con ella, después fuimos para la calle y me empezaron a darme con botellas. Después ya no me acuerdo nada, quedé media inconsciente", detalló la joven.

Y agregó: "Estaba sola con una amiga que cuando se quiso meter la agarraron de los pelos y no la dejaron meterse", agregó.

Sobre su estado de salud, reveló: "Me van a llevar a hacer una tomografía. Me tendrían que haber dado el alta ayer pero parece que se complicó por el tema del ojo". Y confesó que si su primo no pasaba por el lugar de los hechos "no la contaba".

Asimismo, contó que su familia y ella reciben amenazas por parte de la agresora y del padre de la agresora, quien está preso. "Algunos de los mensajes decían que me trague la tierra porque sino me van a matar" y otros "que van a venir a mi casa".

Sobre la atacante, quien supuestamente tiene entre 17 y 18 años, contó: "Ella dice que me meto con maridos ajenos pero la verdad que ni idea". Y añadió que "el hermano también cayó preso por robarle al colectivero de la esquina de la casa. Ya es una familia conflictiva".

.

De acuerdo con Priscila, su familia cuando la vio "estaban re mal y muy enojados". Y continuó: "Lo primero que hicieron fue socorrerme a mí y luego fueron a la comisaría".

Con respecto a la agresora, acusada de intento de homicidio, la víctima señaló: "Lo que quiero es que esta chica esté presa porque no puede quedar así".