En torno al incendio de hace casi dos meses en el barrio porteño de Belgrano, donde falleció en el departamento de Felipe Pettinato el neurólogo Melchor Rodrigo, rompió el silencio para reclamar por justicia el hermano del fallecido Hernán Rodrigo.

"Lo que me motiva a hablar son mis padres. Si esto me hubiera pasado a mí, a Melchor no lo paraba nadie, yo lo sé. Los viejos son grandes. Mi padre tiene 94 años. La mamá de Melchor, 78. ¿Cuánto tiempo tiene para esperar la verdad?", destacó Hernán Rodrigo, en diálogo con Clarín.

Por su parte, se refirió a la forma en que murió su hermano "quemado" y resaltó que "acelerante no es vodka, ni whisky, ni alcohol", y en cambio es "nafta, kerosene, thinner...hay una intencionalidad ahí".

"Uno no tiene thinner arriba de la mesa. Eso es algo que tenés que tener específicamente... premeditado. ¿Sabés lo que es un accidente? Que Pettinato tuviera algo quemado, una lesión, algo. Acá hay una sola persona que, por lo que dicen, fue rociado acá y el otro no", acusó el hermano del neurólogo fallecido.

A su vez, recordó cómo fue el momento en que se enteró de la dolorosa muerte de su hermano aquel 16 de mayo por el incendio ocurrido en el living de un departamento del piso 22 de un edificio ubicado en calle Aguilar al 2390, límite con Palermo.

"Ese día estaba en la casa de mi exmujer, yendo a buscar a mi hijo y me llama el hermano que me sigue a mí, Alejandro, que es abogado. No entendía nada. Me decía que vaya para allá, que algo había pasado con Melchor, pero no me decía bien. ‘Hay que reconocer un cuerpo’, me tira", rememoró.