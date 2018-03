Nahir seguirá alojada en la comisaría de la Mujer y la Familia.

El juez de Garantías de Gualeguaychú Mario Figueroa hizo lugar a un pedido de la defensa para que Nahir Galarza, acusada de haber asesinado a su ex novio Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre último, continúe por otros 12 días con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.



Por ese motivo, Galarza (19) seguirá alojada en la comisaría de la Mujer y la Familia de esa ciudad entrerriana hasta al menos el próximo 16 de marzo.



El abogado José Ostolaza pidió que la joven continúe detenida por ahora debido a que él debe realizarse una intervención quirúrgica y no podrá estar en la audiencia de revisión de la prisión preventiva que vence el 4 de marzo próximo.



Los abogados querellantes Sebastián Arrechea, Juan Carlos Peragallo y Rubén Virué, y el fiscal a cargo de la causa, Sergio Rondoni Caffa, no se opusieron al pedido, por lo que el juez Figueroa dictará la nueva prisión preventiva a la imputada por 12 días en la próxima audiencia.