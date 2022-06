A pocos días de la muerte de "El Noba", la madre del joven artista brindó una entrevista en la que se refirió a cómo vivió los últimos días de vida del artista, su dolor ante el triste desenlace que tuvo después de sufrir un accidente con su moto y el recuerdo por su fallecimiento.

"No hay explicación. Lo banqué hasta el último suspiro, que no lo creía. Yo decía que mientras el corazón de mi hijo lata, me iba a quedar ahí. El médico me decía que no, pero yo lo sentía", resaltó Vanesa, madre del cantante, en diálogo con Telefé.

Sobre esta línea, la mujer explicó que recién pudo "caer" y concientizar que su hijo había muerto "el domingo, después de todo lo que pasó y de su despedida con toda la gente", aunque junto con esto, los recuerdos de "El Noba" vivo se le vinieron a la mente.

"Los domingos él siempre venía de gira o de algún baile, y me decía ´mamá, ´¿qué vamos a comer?´, y ese día fue lo peor que pasé. Encima me senté en casa y de la ventana del comedor se ven sus cosas", relató la mujer.

Sobre esta línea, Vanesa contó: "Al cementerio fui dos veces, pero me tuve que venir porque la gente no me dejaba quedarme sola. Entonces me volvía con mi marido y lloraba con él, que estuvo incondicionalmente conmigo, mi mamá y mi dos hijas".

Por su parte, la madre de "El Noba" resaltó que el artista "decía que los chicos estudien, que no se olviden de dónde vienen, que los sueños se cumplen".

"En todo lo que quería hacer él, yo lo seguía. Por eso a veces me peleaba con el papá, que le decía que tenía que trabajar. Pero él decía que quería triunfar para que nosotros no trabajemos más. Yo le festejaba todo, siempre defendí el vínculo de madre-hijo y lo voy a seguir defendiendo. Él era muy ´mamero", remarcó al recordar a su hijo.

Por su parte, de cara al futuro, la mujer sostuvo que quiere "seguir con la pastelería, es la única meta", seguir con lo que él veía que la hacía feliz. "Se llevó mi corazón y mi alma", apuntó Vanesa.