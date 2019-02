Nahir Galarza, la joven de 20 años condenada a perpetua por matar a su novio Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos, reveló detalles de sus días en prisión.



Tras abandonar la carrera de abogacía, en la cual los últimos exámenes que rindió no aprobó y según le dijo a una amiga "es difícil estudiar con tanta presión, exposición mediática y encima en la cárcel" ahora estudiará Psicología y diseño de moda.



Debido a esta decisión ya tiene libros de Sigmund Freud y Carl Jung sobre la interpretación de los sueños, aunque aseguró: "No sé si alguna vez ejerceré, pero me apasiona el estudio de la mente humana".

Ante el cambió de carrera le comentó a un familiar: "Prefiero a los abogados de ficción, los que resuelven injusticias".

Al mismo tiempo, comenzó a estudiar en un taller de corte y confección, para ser diseñadora y todas las tardes mira el reality show emitido por canal 13, el cual está dedicado al armado de prendas de vestir.

"Estoy aprendiendo a diseñar. Me encanta. Es más: el vestido de mi fiesta de egresados fue obra mía. El del casamiento de mis padres también. Y uno que usé en una disco lo hice yo. Ahora no sé si me veo diseñando y tampoco conozco a los diseñadores de moda, pero me gusta, recién estoy empezando, ya contaré cómo será mi primer diseño", comentó a Infobae.

Además, asiste a un taller literario porque le fascina la escritura, mientras que entre sus autores preferidos figuran Julio Cortázar y Juan José Saer. En tanto, reveló que tiene tres cuadernos "con poemas y cuentos" que no se lo muestra a nadie, ni a sus más intimos o de confianza. Por último, en el citado medio aclaró que: "Si algún día publicara un libro, no sería de lo que pasó ni de mi vida, sino de ficción".