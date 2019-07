Cinco delincuentes ingresaron a una vivienda de la localidad bonaerense de Ituzaingó, y aprovechando que no estaba el dueño de la misma, robaron alhajas, dineros y algunos objetos con total tranquilidad, no sin antes golpear a la esposa de este hombre, maniatar a la empleada doméstica y a un albañil que estaba trabajando en la casa. Como si esto fuera poco, le robaron el perro a la hija del matrimonio, quien desde ese momento no para de llorar y pidió por favor que "le devuelvan a la mascota", hasta que en las primeras horas de hoy el animal "volvió" a su casa.

El hecho tuvo lugar a las 12 de ayer, cuando Gabriel (dueño de la vivienda) se fue a su trabajo con el auto, y esto fue el detonante para que los cinco delincuentes que estaban "campaneando" la situación, ingresen a la casa ubicada en la calle Carabobo al 2000.

Los malhechores barretearon la puerta y dividieron sus acciones, ya que mientras algunas reducieron a un albañil que estaba en el fondo trabajando, otros maniataron a la empleada doméstica y alguno restante le propinó algunos golpes a la propietaria para que dijeron donde estaba el dinero.

Tanto a la dueña como a su hija (de 9 años), las llevaron al primera piso, en tanto, a los otros dos maniatados los mantuvieron en la planta baja. En las cámaras de seguridad de la casa, se ve como los delincuentes a cara descubierta se manejan con mucha tranquilidad para cometer el ilícito.

Gabriel comentó que "me fui cerca de las 12 y esto hizo que una persona ingrese a la casa, tal vez, barreteando la puerta. Ahí comenzaron a entrar los otros, agarraron a mi hija, mi mujer y la señora que hace los trabajos domésticos. Me mudé hace tres meses y la zona era tranquila hasta que pasó esto. En esta casa no hay plata, somos laburantes, de hecho estoy terminando de hacer la casa y me prestaron dinero para seguir. Le pegaron unas cachetadas a mi mujer paraq ue diga donde hay playa y todo esto con mi nena llorando y pidiendo que se vayan".

"Lo que más me duele es que mi nena es muy activa y le compramos un perro (raza Pug, macho de dos años) para que juegue con él, y ahora se lo robaron y mi hija no para de llorar para que se lo devuelvan. Estamos desesperados para que vuleva el perro. A todo esto la policía nunca vino, sólo vimos un policía del barrio que me tomó los datos. Recién a las 21 vino gente de Policía Científica para ver las cosas", agregó el hombre.

Lo cierto, es que los sujetos se escaparon a bordo de un Peugeot 206 y un Chevrolet Astra con el perro, que en las pirmeras horas de hoy volvió con su familia.