Es facil culpar sin saber. pic.twitter.com/ArAqh0OZmz — Christian De Lugano (@chrisintoxicado) 12 de julio de 2018

Ante las cámaras de, un vecino de, que viveel barrio Samoréfamoso por ser popular en las redes sociales dijo "Están culpándolo por algo que no fue, yo lo conozco y es un buen pibe. Se droga pero es buen pibe".Ante la consulta del movilero, el joven conocido como Christian de Lugano, que tiene una cuenta en Twitter bajo el nombre de @chrisintoxicado: "Yo no creo que haya sido, el chabón no jodía a nadie. Para mí lo culpan porque quieren tapar otra cosa, que fue otro pibe, y lo señalan a él".