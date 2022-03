El Hipódromo de San Isidro fue una fiesta durante tres días seguidos en ese punto del Gran Buenos Aires, con la celebración de uno de los festivales más convocantes del país, el Lollapalooza, que se desarrolló el 18, el 19 y el 20 de marzo. El masivo evento volvió a realizarse luego de la etapa más crítica de la pandemia de Covid-19 e hizo vibrar a más de 300 mil asistentes, quienes disfrutaron de shows de figuras locales e internacionales.

“¡La música es la cura, la música libera!”, gritó Perry Farrel al dar por finalizada esta edición, que contó con un imponente show de Miley Cyrus, la imprevisibilidad de The Strokes y la poderosa fuerza arriba del escenario de Foo Fighters, entre otros.

Pero el festival también tuvo una cara negativa: cientos de robos de teléfonos celulares, según denunciaron los damnificados. El tema tomó visibilidad en las redes sociales, donde muchos usuarios relataron que tuvieron que esperar un buen rato en las compañías para conseguir un nuevo chip, debido a que se acumularon muchos clientes con la misma problemática.

Una usuaria de Twitter identificada como "Paquita", en su cuenta, el domingo último posteó: "#Alertamega. Si van al Lollapalooza, tengan cuidado que afuera estan robando. Ayer me robaron el celular".

Otro usuario de esa red social, quien se presenta como "Wait", denunció que a su hijo le sustrajeron el teléfono con un posteo en que procuró matizar su enojo con una broma. Escribió: "Anoche a mi hijo en el Lollapalooza le afanaron el celular en el 'pogo'. Mis consejos: no hagan 'pogo', o no lleven celulares o no tengan hijos".

Quienes denunciaron el hurto se acercaron a comisarias de San Isidro, donde tenían celulares recuperados durante el fin de semana. En esas dependencias policiales pudieron reconocerlos, como si se trataran de oficinas de objetos perdidos, informaron fuentes municipales citadas por LaNacion.com.ar.

En las últimas horas, los aparatos fueron llevados a la sede central de la Fiscalía de San Isidro, ubicada en Ituzaingó al 340.

Empleados judiciales, por su parte, procuraban este martes contactar a los dueños de los teléfonos a partir del IMEI, un código de 15 dígitos pregrabado en los celulares, que funciona como documento de identidad.