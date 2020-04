A una semana del brutal asesinato de la maestra Jesica Minaglia (30) en la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena, los investigadores analizaban audios de WhatsApp de la víctima que incriminarían aún más a su ex pareja y único detenido, un oficial de la Comisaría Primera de esa ciudad, Pablo Núñez (36). "Está muy desquiciado", puede escucharse decir a la víctima sobre una de las peleas que tuvo con el policía tras separarse.

Las grabaciones de voz, a las que tuvo acceso La Opinión Austral de forma exclusiva, fueron aportadas el pasado viernes por un testigo clave, que aseguró que ella se los había enviado porque tenían mucha confianza, ya que se conocían hace muchos años.

Este testigo declaró que, en una oportunidad, cuando Jesica y su ex pareja discutieron, ella le cerró la puerta de la casa y él fue hacia la parte trasera y rompió una ventana para volver a ingresar. "Está muy desquiciado", aseguró la joven en uno de los audios enviados tras la separación con el policía, con quien estuvo en pareja 15 años y tiene en común un bebé de 2 años y nueve meses.

"Me quiero tranquilizar, no me hagas cometer locuras", le habría dicho Núñez en una oportunidad. "Lo que me faltaba, un suicida", le contestó ella, a lo que él, replicó: "No, no te estoy hablando de eso. No me vayas hacer que vaya para la casa".

Jesica le dijo que si hacía eso, lo denunciaría en la Policía. "No se puede hablar con él. No entiende que me cansé. Que me cansé de él, de sus segundas oportunidades, de sus promesas", contaba Jesica en otro audio, casi al borde de las lágrimas.

"Él me dice 'no, esa persona no existe más, ahora cambié'. No entiende que yo quiero terminar con él. Ahí me sigue llamando….", concluye ese audio.

La jueza Noelia Ursino, que interviene en la causa, analizaba 10 audios aportados, los cuales son parte del expendiente por presunto femicidio.

Además de esas pruebas, envió a Río Gallegos cuatro muestras de fibra capilar encontradas en una de las manos de Jesica y serán sometidas a un análisis de ADN de referencia con Núñez, que está detenido en la Comisaría Segunda de Piedrabuena y se negó a declarar.

Minaglia fue encontrada asesinada a golpes el pasado miércoles 15 de abril en su vivienda. Sus familiares apuntaron enseguida a su ex pareja, Núñez, a quien le atribuyeron "una actitud fría" al momento del hallazgo.

El crimen enlutó a toda la comunidad de Piedrabuena, que realizó ruidazos, entre otras manifestaciones, para exigir justicia por su querida maestra.