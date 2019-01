Sigue la conmoción por el femicidio de una mujer policía en Mar del Plata. La oficial, identificada como Gisel Varela, de 33 años, fue interceptada en la calle por su ex novio quien, tras una discusión, le arrebató el arma reglamentaria y la acribilló a disparos. El asesino, Sergio Cejas, fugó en un auto hacia Miramar, donde finalmente fue detenido.



Con el correr de los minutos, trascendió que víctima y victimario tenían una relación conflictiva. De hecho, la mujer lo había denunciado por violencia de género e, incluso, existía una orden de restricción en contra del sujeto dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 4 de Mar del Plata



Uno de los testimonios más impactantes del caso lo realizó Juan Carlos, encargado del edificio donde vivía la oficial de la Policía Local. El hombre relató el calvario que vivía Varela y señaló que Cejas "estaba obsesionado" con ella. Además, compartió unos mensajes de WhatsApp en los que la víctima fatal le contaba que, por miedo, estaba a punto de mudarse a la casa de su papá.



"Sabés una cosa vos estás en riesgo de vida porque él está enfermo y si te llega a ver con otro hombre así sea un amigo no sé cómo va a reaccionar", le escribió Juan Carlos el pasado domingo. "Sí, ya lo sé. Pero no me puedo ir del país por un enfermo", le respondió la mujer, que agregó que "cuando no pueda más me iré a lo de mi viejo".