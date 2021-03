Un nene de ocho años fue obligado a irse a vivir con su padre abusador, luego de que la Justicia así lo dispusiera y a pesar de que el menor de edad girtara desconsoladamente para no volver con el hombre, y poder quedarse en brazos de su abuelo y de su madre.

El padre del nene, que según puede oírse en el video se llama Rivero, tiene varias denuncias por amenazas y abuso sexual. Sin embargo, la jueza de familia de los Tribunales de San Isidro Laura Sabrina Citraro decidió que el niño regrese con su papá.

El nene, identificado como L., gritó desconsoladamente cuando la jueza subrogante tomó la medida, en presencia tanto de la madre y de la hermana, que se encontraban en el momento del traslado del chiquito.

En el video puede escucharse como un familiar grita a la salida del tribunal "dónde están los derechos del niño", en tanto el nene sale en brazos de su padre y exclama "mamá auxilio". "No me lleven, por favor, no quiero ir", vociferaba con todas su fuerzas el chiquito de 8 años.E

En el instante en el que el padre abusador sale con su hijo del tribunal, vecinos y familiares insultaron al hombre y se abalanzaron contra él, por lo que la policía tuvo que intervenir, tras el escándalo.

"Escuchame bien Rivero, te voy a agarrar, eh. Cagón, violador", amenazó un familiar contra el padre acusado de violar a su hijo, mientras otro lo insultaba fuertemente en medio del escándalo y le advirtió: "Te voy a arrancar la cabeza si le ponés la mano".

.

La madre del nene de 8 años protestó que la jueza Citaro no les permitió reunirse con ella para expresarle su disconformidad con la medida, en relación con la voluntad del niño y sus emociones.

Lo único que ahora le queda a la familia es la apelcación que realizará el ex fiscal federal y especialista en derechos del Niño, Daniel Mercado.

La desperada carta que el abuelo le envió a la jueza: "carecen de humanidad", apuntó

Por su parte, el abuelo del nene, identificado como “P” narró el profundo “temor y desprecio” que siente el menor de edad tanto por su padre como por su tía, en una carta que envió a la jueza de familia.

“Pedí el derecho de abrazar mi nieto mientras lo sacaban, y por respuesta, un cordón policial impidió mi último abrazo, mi despedida, ante los ojos de espanto tremendos de mi nieto”, indicó a través de la carta.

En ese sentido, señaló que el procedimiento de la Policía para llevarse al menor fue extremadamente violento, “como en los peores años de la dictadura”.

“Nos maniataron, 4 policías me aferraban, lo mismo a mis dos hijos varones, y a mi hija la empujaron, le pegaron, y solo por ser su madre”, indicó el hombre.

.

Por otra parte, manifesto que la Justicia no tuvo en ningún momento en cuenta la voluntad del niño: “Un chico de 8 años, ¿no tiene derechos, no puede decidir, no puede hablar, o acaso su voz es reemplazada por algunos mayores, personal de la justicia, secretarios, jueces, que carecen de la humanidad paterna?”.

"Yo con mis 75 años, padre de nueve hijos, abuelo de 15 nietos, que me he pasado tratando de hacer el bien, de dando amor, ¿no tengo derecho de ser oído por esta jueza, no tengo derecho que me dé una audiencia, no tengo derecho de hablar? Como a mi nieto, al que me han prohibido darle un último abrazo”, concluyó.