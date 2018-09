Alejandra Ciriaco, la madre de Ismael Ramírez, el joven de 13 años asesinado de un tiro durante disturbios ocasionados en un intento de saqueo en la localidad de Sáenz Peña, en Chaco, pidió que su hijo "se vaya en paz y que deje de pasar lo que está pasando".



Con profundo dolor manifestó: "Yo quiero que mi hijo se vaya en paz y que deje de pasar lo que está pasando. Él solamente pasaba por ahí y no es ese chico que aparece en las fotos que publicaron en las redes sociales".



Luego recordó que Ismael concurría a la Escuela 225 y allí "era mu. apreciado por sus maestras y practicaba deportes".



En declaraciones al medio local diario Norte, Ciriaco denunció: "Me enteré que pusieron fotos de otro chico con un arma en la mano y dijeron que era mi hijo".



Y llorando dijo: "Él no era una pibito que andaba con armas, se iba a jugar básquet y venía. No andaba con armas y no solo eso, también ayudaba a la gente, iba al comedor del barrio Matadero, todos lo conocen y quiero que se haga justicia".



Indignación



Al igual que Alejandra, la hermana de la víctimadenunció que las fotos publicadas en la red social Facebook no son de Ismael.



Según la joven: "Él era un chico que iba a la escuela, no tenía tatuajes y queremos hacer la denuncia porque la persona que difamó a mi hermano no puede hacer una cosa así".