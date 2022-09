Martín Del Río, acusado por el crimen de sus padres, habló en declaración indagatoria este jueves, en donde realizó cuestionamientos contra su familia y a su hermano por sentirse "abandonado".

"Estando detenido, fui abandonado por mi familia, no tengo para pagar peritos. Mi hermano se niega a pagarlos, no tengo para pagar abogados, nadie me trae comida", expreso Del Río.

A su vez, señaló: "Mis bienes y mi dinero los debiera estar manejando mi mujer, que me enteré que me pidió el divorcio gracias a todas las filtraciones de esta causa. Y mi hermano se debe haber apoderado de todos los bienes de mi padre y de mi madre, y míos".

Sobre esta línea, Del Río agregó que "mi mujer, gracias a esta investigación, pidiéndome el divorcio, mis hijos no me quieren ver, y mi hermano y mi suegro dicen que me odian".

Por su parte, volvió a levantar sospechas sobre su propio hermano, Diego Del Río, y afirmó que todos los que dicen haberlo reconocido como el "caminante encapuchado" y que quedó filmado con las cámaras de seguridad son personas que están enemistadas con él.

"Mi hermano, a dos días de haber enterrado a mis padres, estaba haciendo el arqueo de caja de la posible sucesión. Claro está que, si, como él me juzga, a mí me condenan en este juicio, pasaría a ser indigno y no entraría en la sucesión de mis padres. Yo no creo que esa sea su intención, pero los hechos me lo están demostrando", resaltó Del Río.

Además, la abogada del imputado, Mónica Chirivin, había presentado un escrito el lunes pasado pidiendo la ampliación de los dichos de su cliente, quien permanece detenido acusado del delito de "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego" de sus padres José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72), que prevé en un futuro juicio oral la prisión perpetua.