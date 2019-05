Más de cien personas fueron detenidas en la mañana por ocasionar disturbios en un local que funciona como "after" en San Salvador de Jujuy, informaron fuentes policiales.



Los detenidos, en su mayoría jóvenes que se encontraban en estado de ebriedad, fueron trasladados a la comisarías 6ta. del barrio San Pedrito, 32a. y de la Mujer, de esta ciudad.



El procedimiento se realizó a partir de varias denuncias de vecinos que en principio advertían a las autoridades por "ruidos molestos", mientras que más tarde lo hizo por enfrentamientos y desmanes, en un local ubicado en avenida Almirante Brown al 2200, el cual aparentemente se habilita los fines de semana de forma clandestina después del cierre de los locales bailables, señalaron las fuentes.



"Teníamos conocimiento de una persona lesionada dentro del local que quedó clausurado", señaló el comisario Rogelio Chorolque, de la Seccional Sexta.



Las autoridades policiales labraron una contravención al local nocturno por violar la normativa vigente que establece el cierre de confiterías y locales bailables para las 5.30.



"No es la primera vez que se registran incidentes en este local comercial, aunque no con esta gran cantidad de detenidos", añadió el comisario.