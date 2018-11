El celular del periodista Martín Nahuel Licata, que fue reconocido el miércoles en la morgue como el joven que fue hallado muerto el sábado en un albergue transitorio de Flores, es una de las pistas que siguen los investigadores para llegar a la mujer que lo abandonó en el hotel.



El smartphone de Licata no lo encontraron en el albergue transitorio "Obsession" de la calle Ramón Falcón 3065, pero la familia de la víctima comentó públicamente que durante los cuatro días en los que estuvo desaparecido ese celular, tuvo alguna actividad.



Mariel Licata, hermana de Martín, explicó que el aparato no recibía los mensajes de Whatsapp que se le enviaban, pero que, en una oportunidad, alguien contestó pero no habló en uno de los tantos llamados que hizo la familia para localizar a Martín.



Además, en un momento recibieron desde la línea de su hermano un SMS en el que preguntaban por el nombre de una persona desconocida.



"Alguien tiene ese celular que no fue hallado con la víctima y creemos que una de las posibilidades es que la mujer que acompañó se lo haya llevado de la escena", afirmó uno de los investigadores.



Toda esta información sobre la actividad del teléfono, los mensajes y llamadas entrantes y salientes y la apertura de las antenas para saber la geolocalización del aparato, ya estaba siendo trabajada por el fiscal César Troncoso, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 5, que tenía a cargo la causa por el paradero de Licata.

Fuentes judiciales indicaron que durante esta jornada Troncoso giró todas las actuaciones de su expediente a su colega Marcelo Roma, de la Fiscalía 3, quien tenía desde el sábado la investigación por el homicidio del joven NN hallado.

Roma y los detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad que trabajan en el caso confían en que a partir de que ahora saben quién es la víctima, se investigará el entorno y las relaciones de Licata para intentar llegar a la mujer que huyó del hotel alojamiento.

La joven, que aún no fue identificada, era intensamente buscada por los policías porteños.

"Las cámaras de seguridad del hotel monitorean pero no graban. Estamos revisando cámaras de la cuadra y zonas aledañas para obtener algún video de la chica", dijo a esta agencia otro de los investigadores.

El fiscal Roma ordenó a la Policía de la Ciudad que busque videos del periodista o la pareja llegando al hotel o de la chica retirándose sola, por las tres rutas posibles que hay de las alrededor de diez cuadras que separan la casa de Licata del albergue.