La abogada de Nahir Garlaza, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo en Entre Ríos, tras la publicación de unas fotos de un chico que dice ser su novio, emitió un comunicado de prensa.

"Soy la abogada de Nahir Galarza, no di notas. Aún no hay novedades de la Corte. No tiene, ni tengo representante, ni intermediario", escribió la abogada Raquel Hermida Leyenda.

.

"La causa está en la Corte Suprema con la Queja e Informes Psicológicos y Psiquiátricos.

Las irregularidades fueron manifiestas y esperamos sea revisada toda la causa", continúa.

"Cada vez que Nahir es noticia sufre hostigamiento y discriminación en la Unidad Penitenciaria. No vamos a notas por el monento. La familia tampoco. Muchas gracias", concluyó.

Allegados a Nahir, sostuvieron que cada vez que se hace publica una nota en la cárcel algunas detenidas mayores la hostigan y hablan mal de ella al servicio penitenciario.

"Los imputados quieren pasar desapercibidos porque si no te apartan, te dejan sola. Ella tuvo tanta exposición y le hace mal", dicen las fuentes consultadas.

También desmintieron que tenga novio, y aseguraron que las fotos difundidas son viejas. Que de hecho ella no tiene permitida ninguna salida, ni el cruce de penales.

Según sostuvieron, los días es requisada y que está con dos internas más grandes que ella.