Los padres de los niños que fueron encontrados muertos en una heladera abandonada en el fondo de una vivienda de la madre de uno de ellos en el partido bonaerense de Quilmes, pidieron esta mañana que se investigue el caso como un doble homicidio y ayuda económica para el solventar gastos del sepelio porque son cartoneros.



El padre de uno de los pequeños, con lágrimas en los ojos y visiblemente impactado por lo ocurrido, pidió a través de los medios de prensa que la Justicia "investigue la muerte de los chicos como un doble homicidio", también solicitó a la sociedad que "los ayuden para comprar dos cajones y una corona para velar a los chicos" al señalar que ellos son cartoneros.



Por su parte, la madre del otro chico dijo a la prensa en la puerta de la comisaría de Quilmes, que a su juicio "los chicos no se encerraron en la heladera y que alguien les cerró la puerta y murieron por la falta de ventilación".



"Pedimos que se investigue todo porque no sabemos lo que realmente pasó. Ellos eran muy chiquitos para cerrar una puerta pesada" dijo la mujer y señaló también que "necesitamos ayuda para velar a nuestros chicos porque no tenemos plata porque tenemos ayuda social y somos cartoneros".



Los dos pequeños habían desaparecido el martes último y fueron encontrados muertos ayer por la tarde en una heladera abandonada en el fondo de la vivienda de la madre de uno de ellos, y se investigaba si ingresaron a la misma mientras jugaban y murieron asfixiados al no poder salir.



Se trata de Vicente Tiziano y Kevin García de 5 y 4 años, quienes son primos y habían sido vistos por última vez por la madre del primero, María Soledad Viente de 23 años, el martes cuando salían de su vivienda en una bicicleta, por lo que realizó una denuncia por averiguación de paradero.



Los voceros informaron que efectivos policiales encontraron los cuerpos sin vida de los menores en el interior de una heladera Siam abandonada en el fondo del terreno de la casa de la madre de Tiziano, en el cruce de las calles Franklin y Sierra, en Villa Luján, en el partido de Quilmes.



Si bien el primer informe forense da cuenta de que los niños murieron asfixiados por el encierro en la heladera y que no presentaban lesiones, se aguardaban los resultados de las autopsias correspondientes para poder establecer los motivos fehacientes de ambos decesos.



Se investigaba además si los chicos estaban jugando y por eso entraron a la heladera, como también una supuesta negligencia por parte de la madre de Tiziano, aunque hasta anoche no había detenidos por el hecho.



Interviene en la investigación el fiscal Ariel Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes.