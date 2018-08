Miguel Fortunato, el papá de Genaro, dijo que a lo largo de las audiencias "el rompecabezas comenzó a encajar" y no tiene dudas de que se trató de un crimen planificado cometido por Julieta Silva, que puede ser condenada a perpetua tras el cambio de carátula por homicidio agravado por el vínculo pedido por el fiscal Fernando Guzzo y aceptado por el tribunal.

La joven le dio muerte a su pareja al atropellarlo con su auto a la salida de un boliche en San Rafael.

El padre del rugbier fue a todas las audiencias y espera que la semana próxima se conozca el veredicto. Para él, no hay dudas de que se trató de un crimen intencional. "Estoy convencido de que no fue un accidente. Hay cosas que me hacen ruido, no podés confundir un cuerpo como el de Genaro con un pozo", sostuvo en declaraciones periodísticas.

Sobre el móvil del crimen, Miguel explicó que hay un rumor, aunque no está acreditado, de que esa noche la pareja había discutido porque "él le contó que iba a tener una hija con su ex novia".

"No creo en las lágrimas de ella. Sólo en las nuestras. La verdad que lo único que espero es justicia. Tengo claro que fue con intención", afirmó.

Julieta Silva, la joven que está detenida acusada de atropellar y matar a Genaro Fortunato en San Rafael, podría afrontar una pena de prisión perpetua tras el cambio de carátula. Es que hasta el momento el hecho era investigado por "homicidio simple con dolo eventual" que tiene penas de 8 a 25 años, pero al cambiar por "homicidio agravado por el vínculo", la pena puede llegar a la prisióon perpetua.

El pedido de la fiscalía sorprendió cuando todo indicaba que al juicio por la muerte del deportista, ocurrida el 9 de septiembre del año pasado, sólo le restaba definir la fecha de los alegatos y así dar paso a la sentencia.

El fiscal Guzzo solicitó de manera formal el cambio de calificación, desestimando la versión de la defensa que sostiene que fue un accidente. El tribunal hizo un cuarto intermedio para resolver el conflicto y el lunes resolvió a favor de la solicitud.