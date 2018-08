El ex futbolista Aldo Osorio, recordado por su paso por Argentinos Juniors, Newell’s y el Lecce de Italia, protagonizó este sábado un espectacular choque en inmediaciones de la Comisaría Primera y se cargó a dos vehículos que estaban estacionados. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí y a las pocas horas fue denunciado por abuso sexual.



El ex delantero habría avanzado sobre una joven con el clásico “abrazo de oso”, para luego manosearla, lo que obviamente dejó impotente y llena de dolor a la víctima de apenas 20 años.



Osorio habría avanzado sobre una joven de 20 años en un reconocido boliche céntrico para luego aprovecharse y manosearla, según informó Flash 24. Testigos afirman que fue echado del lugar y a los pocos minutos, se produjo la colisión.



Todavía se trata de establecer las causas por las cuales su Audi A5, en el que iba acompañado por Gilda Paola Acosta que se presume que sería su pareja, impactó contra el Renault Clio que es propiedad de Juan de Dios Ezequiel Dapra y contra a un VW Gol, cuya dueña es Anna Carrano. Ambos vehículos se encontraban estacionados.

Así quedó el coche del ex fubolista.

La víctima del supuesto abuso, se presentará como particular damnificada.



Durante el martes el abogado del deportista, Gabriel Ruiz, se presentó en la sede de la Fiscalía para continuar adelante con la causa "El trámite ya está en marcha con las correspondientes denuncias y el compromiso de los ocasionales testigos”.



El letrado afirmó buscarán llegar al fondo del caso para que se esclarezca el caso y se limpie la imagen de su defendido.

El periodista Lio Pecoraro público en su cuenta de twitter, la presentación judicial contra Osorio.