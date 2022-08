El Consejo Escolar de La Plata prevé tratar en los próximos días en sesion de cuerpo una declaración de emergencia para las escuelas públicas de la capital provincial, que atraviesan una ola de robos. Desde fines de 2021 a la fecha, ya se contabilizan 26 asaltos o tentativas en colegios.

El proyecto incluye la petición de una partida especial para dotar a los establecimientos educativos de alarmas y otros medios de prevención de delito, ya que la mitad de los edificios que albergan alumnos en la capital provincial no los tienen.

"Tenemos previsto pedirle una audiencia a Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, para ponerlo al tanto de la situación y de nuestra iniciativa", dijo en diálogo con ElDia.com el presidente del Consejo Escolar de La Plata, Nicolás Morzone.

El cuerpo que encabeza Morzone tiene a su cargo la administración de bienes y servicios otorgados por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 203 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en virtud de lo cual desarrolla tareas tendientes a mejorar la calidad de los servicios educativos en La Plata, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos que están a cargo de la Jefatura Distrital de Inspección.

El último hecho vandálico incluyó la realización de un enorme boquete

Delincuentes irrumpieron durante el fin de semana en una escuela de la localidad platense de Los Hornos, a la que asisten 400 alumnos con jornada completa, tras realizar un enorme boquete. Robaron la comida de los estudiantes y provocaron destrozos en el establecimiento.



El hecho se registró el sábado, a las 18, en la Escuela Primaria N °35, ubicada en las calles 90 y 155. Si bien la institución cuenta con alarma, se cree que los ladrones lograron inhibir sus sensores y apagarla, según informaron este martes fuentes policiales a Télam.



Tras realizar desmanes en las instalaciones, juntaron milanesas, carnes, fideos, puré de tomate y una máquina procesadora comprada el 4 de julio último por un total de 185.000 pesos.

Testimonios desgarradores de madres de alumos y autoridades del colegio

"Los chicos ahora salen a las 12 del mediodía porque se quedan sin su comida diaria; es muy triste", dijo acongojada este martes la madre de un alumno desde el lugar del hecho en diálogo con Crónica HD.

, la, contó por su parte en declaraciones televisivas que los ladrones "hicieron un boquete y se llevaron insumos y alimentos", al tiempo que confirmó que " 400 chicos comen" en el colegio todos los días".

Y agregó: "Desayunamos y almorzamos acá, pero ayer eso no pudo ser posible; el Jardín nos prestó algunos insumos para poder preparar el desayuno, pero no se pudo garantizar el almuerzo".



Además, sostuvo que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) "va a reponer la mercadería" y que está "en permanente contacto con la inspectora" para resolver esa cuestión.



Sin embargo, lamentó que los delincuentes "siempre están un paso adelante" de las autoridades a cargo de la seguridad.



Mani calificó como "doloroso" lo ocurrido y expresó que "los chicos estaban re tristes". Y finalizó: "Vamos a seguir trabajando. Esto no tiene que ver con nosotros, sino con algo más estructural como es la inseguridad".