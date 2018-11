En la imagen se observa una petaca dentro del auto que chocó a Olmedo. (Captura de video)

"Pudo haber sido un atentado", denunció el diputado nacionalluego de protagonizar un accidente de transito en la autopista Dellepiane, a la altura del barrio porteño de Villa Soldati , donde falleció una persona y otras cuatro resultaron heridas.Luego manifestó: "Mi auto casi no tiene daño. Yo venía con el cinturón colocado. a velocidad permitida y con todo en regla". Y agregó que los peritos encontraron alcohol en el auto que terminó volcando tras chocar contra al del legislador: "Tengo entendido que adentro del auto había una petaca y una botella con alcohol".En está línea sostuvo: "La droga y el alcohol mata. Si venía alcoholizado y alguien pudiera haberlo detectado, quizás ahora seguiría con vida".Respecto del accidente recordó: "El impacto fue muy fuerte. El choque fue violento, la Zafira iba a unos 20 km/h más que yo. Venía por mi carril y, si me hubiera querido sobrepasar, me hubiera hecho luces". "Uno se siente inseguro, hay que ser muy claro. Pudo haber sido un atentado, que eso lo investigue la Justicia", señaló a la prensa.En detalle, en diálogo con TN, citó que el otro auto: "Apareció del golpe, de costado, no me hizo seña de luz ni nada". "Después de la colisión fui al peaje, hice la denuncia y me puse a disposición" comentó el legislador y agregó "espero que las cámaras de seguridad releven todo lo que pasó".Luego, en otras declaraciones a A24, Olmedo recordó que no freno por el accidente por miedo, debido a los hechos que llevaron a que este siniestro ocurra ya que fue embestido varias veces, siendo encerrado, antes de la fatalidad.Más tarde confió que la Justicia tienen que determinar si fue “un atentado o un simple choque”.“No sé si es un atentado, un choque o qué hacían estas personas en el país. No soy un guionista de cine pero cuando pasan estas cosas, no avisan, directamente atacan”, comentó al canal TN.El diputado explicó que en la noche del último domingo fue a una celebración en una iglesia evangélica que terminó alrededor de las 22, de allí fueron a cenar a un conocido restaurante de Ezeiza y cuando regresaba a la ciudad de Buenos Aires se produjo el accidente.“Yo venía manejando con tres personas más: un pastor, otra persona de la iglesia evangélica y quien me colabora en los proyectos de ley. De golpe, un auto directamente nos colisiona como queriendo pasar. Debe haber ido por lo menos 20 kilómetros por hora más de los 98 kilómetros que calculo iba yo”, relató.Olmedo explicó que luego pudo observar que el vehículo que lo embistió, una camioneta Chevrolet Zafira, “choca y da un vuelco” y que allí decidió no parar e ir directamente al peaje que estaba a un minuto.“Uno siente que lo único seguro en la Argentina es la inseguridad y fui al peaje directo, donde hice la denuncia y me puse a disposición de la policía”, comentó el legislador.Olmedo negó haber mantenido antes del choque algún tipo de discusión o incidente de tránsito.“Yo no discuto con nadie, yo venía por mi carril y de golpe apareció. Fue directamente el choque”, dijo.El diputado señaló que llegó al peaje minutos después de la medianoche y que estuvo hasta las 4 de la madrugada “haciendo los peritajes”, el test “alcoholemia” -que a él le dio 0-, y las fichas dactilares.En tanto aseguró que “por los medios” se enteró que uno de los hombres que iba en la Zafira falleció, que eran de nacionalidad boliviana y que dentro de ese vehículo encontraron “una petaca y bebidas alcohólicas”.“Yo tengo mucho respeto por el pueblo boliviano, no quiero que digan que porque eran extranjeros pueden ser violentos, que investigue la Justicia. Puede ser un atentado, puede ser un simple choque que perdieron el control porque tengo entendido que iban alcoholizados, que lo diga la Justicia”, añadió el legislador oficialista.Respecto a haber quedado imputado por homicidio culposo, afirmó que tiene entendido que “es lo normal cuando hay una persona que pierde la vida”.Por último, recordó que tiempo atrás presentó varios “proyectos de ley para que se hagan controles de alcoholemia en los peajes”.