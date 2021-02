Una mujer y sus tres hijos menores de edad fueron desalojados a la fuerza de la vivienda en la que residía desde hace cinco años. "Me sacaron de los pelos, y a las patadas", manifestó Matilde Maldonado, en diálogo con Crónica HD, quien remarcó que a a sus hijos y a ella "los dejaron sin ropa ni alimentos". "Sin nada", resumió. Además le habrían quemado todas sus pertenencias.

Según puntualizó la presunta víctima a la una de la mañana los desalojó la ex esposa de su ex pareja, que sin mediar palabras, acompañada por otras cuatro personas la sacaron de la casa por la fuerza. Aunque Matilde denunció la situación en el juzgado correspondiente, aún no recibió respuesta. Además contó que recibe amenazas de manera constante.

Según relató la mujer, la propiedad pertenecería a su ex pareja, Eduardo Barresi quien se encuentra detenido hace dos años por venta de drogas en la Unidad 39 de Ituzaingó. Aunque está separada de él hace dos meses, tiene la documentación que certifica el concubinato con Barresi, lo que abalaría que está habilitada a continuar habitando la vivienda junto a sus hijos.

"Me costó muchísimo poder comprarme todo, de a poco, y ahora no tengo ni para las zapatillas de mi hijo. No es justo que mi hijo de un día para otro pierda todo. Ahora me tengo que preocupar en darles de comer, antes de comprarle las zapatillas", sollozó la mujer a este medio, quien además contó que hace dos semanas vive de prestado en lo de una conocida.

"La casa me da lo mismo, lo que me importa son las cosas de mis hijos", remarcó Matilde.

Tal es así, que cansada de esperar a que le devuelvan sus pertenencias, mientras Crónica HD cubría el hecho, la mujer saltó el portón y entró a la vivienda para buscar sus cosas, "que le costaron mucho conseguir", según dijo.

De tal manera, sin dudarlo ingresó de prepo a la casa en la que vivía desde hacía cinco años, y pudo retirar parte de sus cosas, entre ellas: las bolsas de ropa de los niños, la heladera, la mesa y el juego de cuatro sillas, el microondas, utensilios de cocina, el ventilador, y una cocina.