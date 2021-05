Una terrible situación se vivió en la localidad tucumana de Las Talitas, donde una adolescente de 15 años atropelló y mató a un nene de 3, y familiares y vecinos de la víctima, decidieron apedrear e ingresar a la casa de la conductora para robarle sus pertenencias.

El hecho tuvo lugar el fin de semana pasado e indignó a los vecinos del barrio Virgen del Huerto, de Las Talitas, en donde una joven a bordo de una camioneta atropelló a un nene que estaba jugando a las bolitas en la calle.

Tras el trágico episodio y mientras la justicia tucumana tomaba intervención, dos efectivos policiales quedaron como consigna en la vivienda de la menor, pero no pudieron evitar lo sucedido. Es que por un lado, hubo vecinos que justificaron el accionar y pidieron justicia por mano propia. Además, estuvieron de acuerdo con los gritos que se escucharon en las afueras de la vivienda saqueada: “¡Quémenle la casa!”.

Por otro lado, la indignación se trasladó en mucho vecinos que no justificaron el accionar mientras vecinos se llevaban smarts y objetos de valor de la propiedad: “No puedo creer lo que veo. Cometió un tremendo error esa chica y debe ser juzgada con todo el peso de la ley, pero permitir que cualquiera ingrese a su casa y se lleve todo es otro delito”.

“Qué bueno sería que a pesar de la gran pérdida, la gente que se aprovechó de ese ángel para robar las cosas, las usaran para ayudar a esa familia y no para beneficio propio aprovechando las circunstancias! Dios ampare y de consuelo a esa familia. Vuela alto, angelito. Y que vayan detenidos los tutores de esa menor”, pidieron.

“¡Qué asco manga de gatos ! Lo que ocurrió fue un accidente y por irresponsabilidad de los padres de darle camioneta a un menor de edad, pero hacer un daño así no se justifica. Se aprovechan de la situación”, agregaron los vecinos de la zona.

“Los milicos parados mirando. Qué gente de mierda: lo que menos les importa es el nene. Estoy de acuerdo que se haga justicia pero llevarse el plasma no es justicia, es aprovechar la situación para robar”, sostuvo un vecino del barrio.

“No, esto no tiene nombre. Aquí se ve lo nefasto de estas personas delinquiendo y poniéndose a la altura de la persona que cometió el crimen de esta criatura no es la forma de actuar no así no. Por más culpa que tenga esto no es hacer justicia para nada”, agregó el hombre.