Un profesor de boxeo, de 24 años, que trabaja en un club barrial de Colón, Entre Ríos, fue denunciado por abusar sexualmente a una alumnita de 13. Familiares aseguran que el sospechoso la subió a su auto engañada, con la excusa de llevarla a su casa. A raíz de la acusación, otro caso salió a la luz. El sujeto permanece detenido.

La nena de 13 años asistió el Día del Amigo a un evento deportivo celebrado en el club La Unión, situado en la calle 12 de Abril 187. El acto se extendió hasta la madrugada de ese día y, por lo tanto, su profesor, conocido del padre de la menor, le ofreció llevarla hasta su casa, ubicada a 20 cuadras del establecimiento.

Una vez que la menor ingresó al auto del acusado, el sospechoso cambió de recorrido, activó la seguridad de las puertas del coche y la abusó sexualmente. Luego de violarla, la dejó en la puerta de su vivienda. "La notamos rara pero no se animó a contarme nada. Al otro día, confesó lo sucedido a la psicóloga del colegio. Desde entonces, mi nena está con vómitos y descompuesta", dijo Javier, su padre, a cronica.com.ar.

El hombre hizo la denuncia de inmediato en la Comisaría de Colón , situada en las calles 12 de Abril y General Paz. Según pudo averigüar, el sujeto ya había sido acusado por abuso sexual en 2015. "Luego de hacer público el hecho, una mujer se comunicó conmigo y me contó que el mismo hombre violó a su hija hace unos años atrás. En su caso, no le prestaron atención y dejaron al sospechoso en libertad. Si la hubiesen escuchado, mi nena no habría sido otra víctima de él".