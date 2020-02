Las siguientes son las frases más importantes de las indagatorias que realizaron los primeros cuatro rugbiers que declararon este miércoles ante la fiscal y el juez de la causa que investigan el crimen de Fernando Báez Sosa:



Máximo Thomsen:



- "Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón".



- "Nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, no sabíamos nada, y al no saber nada, nunca tener un antecedente penal, nosotros confiamos en la Justicia. Después nos dimos cuenta que la fiscal nos mintió en la cara. Nos hizo pasar a firmar papeles en distintas oficinas, que esos papeles nos enteramos que decían que nos habían mostrado las fotos, videos, y que nos habían explicado el hecho y en realidad no se nos había explicado nada".



- "A nosotros nos condenó la sociedad. Nos condenaron los medios diciendo lo que supuestamente había pasado, ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visita ya privados de la libertad".



- "Los otros presos nos gritan que tienen precio nuestras cabezas (...), que nos quieren violar, nos gritan de todo por la ventana".



Ciro Pertossi:



- "Yo declararía pero no frente a (la fiscal Verónica) Zamboni porque me genera desconfianza porque no sé si lo que yo voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando".



- "Lo único que queremos es que todo esto termine. Tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios, de los presos que nos vienen amenazando cada día".

- "Los propios internos nos dicen que a nosotros nos pueden lastimar".



- "Lo único que tenemos nosotros es miedo de que nos pueda llegar a pasar algo".



- "La fiscal nos mintió y nos escondió cosas".

Blas Cinalli:



- "Nos dijeron nada más que a un chico se lo habían entregado en un cajón a la familia y no querían inocentes presos".



- "Tenemos todos miedo, por el tema de la cárcel, por la ventana nos gritan cosas, nos dicen que nos esperan".



- "Nosotros nos sentíamos vulnerables porque también en las rondas de reconocimiento se filtraron muchas cosas, y de nosotros".



