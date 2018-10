Muerte en el "telo": ¿Juego sexual con botella de cerveza?

El padre, el tío, y la prima de Carolina, la mujer de 24 años ultimada en un hotel de Florencio Varela, recibieron aen su casa de San Francisco Solano y, además de pedir Justicia para su ser querido, manifestaron su enojo por conocer todo tipo de información a través de los medios y por el trato que se le está dando al caso., prima de, manifestó a: "Nos encontramos indignados por ser los últimos en enterarnos de este hecho tan triste, es una lástima que nosotros como familia sepamos nada y nos hayamos enterado por la prensa".Con mezcla de dolor y bronca, Lilén destacó que "no es posible que la prensa no respete el dolor nuestro como familia. Más allá de los errores que haya tenido mi prima, siguen manchando el honor y la imagen de una persona que ya no está para defenderse, y que además tiene dos hijos".Por otro lado, Lilén expresó que necesitan acelerar los trámites del deceso: "Nosotros pedimos que se acelere la entrega del cuerpo de mi prima. Y queremos que nos ayuden a hacer justicia por este doble homicidio, porque ella gestaba un embarazo de 8 meses. A mi prima la mataron."."Queremos Justicia, que nos ayuden con la entrega del cuerpo y con asesoría legal; somos gente humilde y trabajadora y no queremos que se aprovechen de nosotros", concluyó Lilén.