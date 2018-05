Antonella Pochettino, de 25 años, murió el domingo a las 7.30 luego de caer de un tercer piso en un departamento de Puerto Madero, ubicado en la calle Trinidad Guevara al 300.



El trágico hecho ocurrió durante una fiesta en la que se encontraban seis personas más, las cuales fueron demoradas por la policía para tomarle declaración.



Según las primeras informaciones, Antonella y el grupo de amigos habían llegado al departamento luego de pasar la noche en un boliche. En un momento, la joven, que había arribado en compañía de un hombre de 33 años, cayó al vacío desde el balcón de un tercer piso.



De acuerdo a los investigadores, las cámaras de seguridad muestran la caída de la joven y que el cuerpo cayó parado y de espaldas al balcón. La Justicia todavía no tiene los indicios suficientes para determinar qué sucedió y evalúan si fue un accidente, si alguien la empujó o si se trató de un suicidio.



Antonella era una joven oriunda de la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña. Según medios locales, en 2009 había ganado el concurso local de belleza "Reina de los Estudiantes" mientras cursaba sus estudios secundarios. Además, seguía la cerrera de Licenciatura en Economía.



También según esos medios, la víctima fatal trabajaba como modelo y era hija de un reconocido cardiólogo, Marcos Pochettino.



Antonella tenía una hermana melliza, Macarena, que según las primeras informaciones había ido a bailar con ella pero no concurrió al departamento de Puerto Madero donde se realizó el "after".