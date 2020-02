David Leopoldo Mancinelli, de 38 años, fue designado como Juez de Garantías de Villa Gesell en octubre del 2017 y es quien interviene en el expediente por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El magistrado fue quien dictó la prisión preventiva para los ocho rugbiers, descartó el agravante de "homicidio por placer" y sumó el agravante de alevosía este viernes. Según su resolución, los acusados "ejercieron especial violencia sobre Fernando, exteriorizando un claro accionar dirigido a concretar su muerte".

El magistrado juró el 28 de septiembre de 2017.

La toma de juramento de Mancinelli se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Dolores, cuando tenía tan solo 34 años de edad.

Sus tareas, que implican realizar audiencias, solicitar información y juzgar sobre causas abiertas, comenzaron el 9 de octubre de aquel año.

El Juez de Garantías se encarga, durante la etapa de investigación, de la protección de los derechos constitucionales del imputado, de la víctima y de los testigos. Además, falla en casos que no requieren llegar a un Tribunal Oral en lo Penal.

Algunas definiciones de Mancinelli sobre su función

"Acá no hay puerta giratoria, aca hay solamente sujeción a la ley. No tengo ideas raras o locas, no vengo a imponer un criterio personal o caprichoso, sólo vengo a aplicar lo que manda la ley", declaró, ni bien asumió su cargo, Mancinelli al portal local Sector Informativo.

"En este Juzgado, y debería suceder en todos los Juzgados, se respetan a rajatabla las garantías del imputado pero se respeta a rajatabla los derechos y, sobre todo, el sufrimiento de la víctima. Me parece que es fundamental la característica de la empatía a la hora de resolver cualquier cuestión. Si yo no me pongo en el lugar del otro, no puedo resolver la situación del otro", agregó.

Para cerrar, Mancinelli detalló: "Muchas veces los enemigos que uno tiene, lo definen a uno. No me escapa que muchas personas a lo mejor se sientan perjudicadas por las decisiones que uno pueda tomar".