Con la conmoción en su alma, Ana, esposa de Sebastián Ariel Devoto, el ciclista atropellado en Agronomía, comentó a los medios que "vivimos en Caseros y mi marido suele ir en bicicleta al trabajo algunos días en la semana, otros no sobre todo en épocas donde hace mucho frío. Este trayecto lo hace desde hace unos meses y no esperábamos esto, porque él venía bien pegado al cordón y no vió que éste borracho con 2,14 de alcohol en sangre se lo llevó puesto. La verdad no sé que decir, quiero que esta persona pague por lo que hizo, porque tenemos dos nenas que preguntan por su padre".

La mujer agregó que "me avisaron de la guardia de lo que pasó y sólo pude verlo una vez, está todo golpeado. Está en estado crítico, con daño cerebral. Por eso, estamos pidiendo cualquier testigo que haya visto lo que sucedió, más allá de los videos que están circulando para que la justicia actúe".

En tanto la cuñada de la víctima, relató que el hombre tiene los pulmones comprometidos pero que la lesión más grave la tiene en la cabeza.