Un violento episodio que sucedio este fin de semana quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó por el increíble accionar que tuvo un grupo de personas con el delincuente que había ingresado a robar a un almacén.

En las imágenes se puede ver cómo el sujeto llega arriba de su moto hasta la puerta de la despensa. Luego de estacionarla, baja con el casco puesto y se dirige directamente hacia la caja, donde estaba la dueña con un bebé en brazos, para exigirle la recaudación del día.

Segundos después, un hombre de buzo azul que pasaba caminando por la vereda se da cuenta de loq ue estaba ocurriendo y le bloquea la salida con su propio cuerpo y forcejea con él para que no escape. El delincuente, por su parte, le arroja un par de piñas para sacárselo de encima e intentar subirse a su moto.

LEE TAMBIÉN: Siete años de cárcel a un "motochorro" colombiano que asaltó a una familia en Palermo

Inmediatamente otro vecino se suma a la pelea y la pega una patada en la cabeza sacándole el casco y dejando su cara al descubierto. Mientras, la dueña de almacén con el bebé en sus brazos también le pega para que no se de a la fuga.

Todo se salió de control y el ladrón queda rodeado por cinco vecinos, que lo tiran al piso y arremeten contra él con botellazos, piñas y patadas.

Finalmente, el malviviente pudo sacarse a los vecinos de encima, se sube a su moto y se pierde entre las calles del barrios. Pero como su rostro quedó perfectamente identificado, la policía de Córdoba montó un operativo para dar con él y lo detuvo en su domicilio.

LEE TAMBIÉN: Cae pareja de motochorros por el crimen de un repartidor de pizzas en Merlo

“Ahora no puedo atender, ni estar tranquila en mi lugar de trabajo. Tengo dos hijas chiquitas que juegan en la puerta y pasan a los tiros como si fueran los dueños de la cuadra”, denunció la mujer en diálogo con Cadena 3.

"No puedo sacar a mis hijas, no las quiero exponer en esta situación. No sé que tendría que haber hecho. Él anda libre y eso me da impotencia, encima me robó y se fue", se lamentó.

La dueña del comercio damnificado dijo que tras el hecho de inseguridad vive con temor a represalias por parte del ladrón y su entorno.