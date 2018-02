Matías Messi junto a Jorge, su padre.

La Justicia rosarina confirmó este viernes que la sangre hallada en la lancha en la que se accidentó Matías Messi, hermano de Lionel, en noviembre del año pasado pertenece sólo a él, por lo que se descartaron rastros genéticos de terceros.



Además, los investigadores aseguraron que el arma de guerra que se incautó en la embarcación tras el episodio está registrada a nombre de una empresa de seguridad, y que según los registros oficiales no fue utilizada para cometer ningún ilícito.



"Se tomaron treinta y nueve muestras de sangre en la lancha y este jueves nos informaron desde el laboratorio que coinciden con el perfil genético de ADN" de Matías Messi (35), explicó el fiscal Matías Ocariz.



El letrado señaló también en rueda de prensa realizada en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario que el dueño de la lancha accidentada "en todo momento se encontraba solo", y destacó que el incidente pudo haberse producido "por una disminución brusca de la velocidad".



Respecto a la pistola calibre 380 sin papeles que la Policía de Rosario había encontrado en la lancha, Ocariz, a cargo de esta causa junto a su colega Lucas Altare, dijo que el delito que se le imputó a Messi por esto fue el de "portación ilegítima de arma de guerra".



"Se envió material balístico al Sistema Integrado de Identificación Balística, donde se compara el elemento con una base de datos que arrojó resultados negativos, esa arma no fue utilizada en algún hecho ilícito anterior", precisó.



En ese sentido, el fiscal indicó que en este caso "podría caber una pena de ejecución condicional", ya que "no se pudo comprobar que Messi portaba el arma para cometer un fin ilícito".



"Podría disminuirse un tercio de la condena en el mínimo y el máximo, posibilitando una pena condicional", añadió, ya que el hermano del futbolista no tiene antecedentes penales.



Según la investigación, el hermano del delantero de Barcelo y la Selección Nacional argentina, fue encontrado en el río Paraná la madrugada del 30 de noviembre de 2017 por un pescador que lo avistó en una lancha a la deriva en la que iba acostado envuelto en una bolsa de dormir.



El hombre lo llevó hasta la playa de club de pescadores de la localidad de Fighiera, a 25 kilómetros al sur de Rosario, de donde se retiró tras ser asistido por las heridas que presentaba en el rostro.



Ese mismo día la Policía de Investigaciones -que intervino por la gran cantidad de manchas de sangre que había en la embarcación- secuestró el arma de fuego en la lancha y el entonces fiscal del caso, José Luis Caterina, ordenó la detención de Messi.



Matías Messi fue encontrado luego por la Justicia en un sanatorio privado del centro de Rosario, en el que fue intervenido quirúrgicamente por lesiones faciales.



Allí quedó detenido hasta el 11 de diciembre, cuando los nuevos fiscales le otorgaron la prisión domiciliaria, y luego fue liberado el 19 de diciembre.



Antes de ese episodio, había protagonizado uno similar en octubre de 2015 cuando personal de Gendarmería le encontró una pistola calibre .22 en la guantera de un Audi A5. Por ese caso pidió una "probation" que terminó de cumplir en agosto del año pasado.