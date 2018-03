La Justicia rechazó las recusaciones contra el juez y el fiscal a cargo de la investigación del crimen del joven Fernando Pastorizo, presentadas por la defensa de quien era la novia de la víctima, Nahir Galarza, al considerar que fueron presentadas fuera de tiempo.



La decisión estuvo a cargo del juez de Garantías número 1 de Gualeguychú, Mario Figueroa, quien consideró que la presentación es ex contemporánea y se especulaba que los defensores de la joven de 19 años detenida podrían elevar un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones de Gualeguay, indicó el diario local El Argentino.



Los abogados José Ostolaza, Horacio Dargainz, Darío Germanier y Pablo Sotelo, solicitaron el martes último que tanto Figueroa como el fiscal Sergio Rondoni Caffa sean apartados del proceso por el crimen que se produjo el 29 de diciembre último.



Los letrados sostuvieron que tanto el juez como el fiscal incurrieron en "falta de objetividad" e "imparcialidad".



Para la defensa, las decisiones del juez Figueroa no han sido iguales para uno y otro lado ante un mismo pedido.



En el escrito que presentaron se afirma que "existe una conducta reñida con las normas del Código Procesal Penal y de la Constitución Nacional que afectan la garantía de imparcialidad".



"El Magistrado falló en contra de lo postulado por la defensa sin respetar la línea argumental, por la cual en una anterior oportunidad el Juzgado de Garantías que hoy tan dignamente preside, le concedió la misma prueba al órgano de la acusación", se agregó en la recusación presentada este martes por el abogado Pablo Sotelo.



El reclamo al cual se hace mención se debe a un rechazo que sufrió la defensa ante la solicitud de ingresar al Facebook de Fernando Pastorizzo para revisar los mensajes del joven con sus amigos.



La defensa cree que esta negativa solo se fundamenta en "evitar que la defensa tenga acceso a esa información, o se encuentra ocultando información".



"No debe olvidar las funciones del Juez de Garantías, que debe velar por el debido proceso y dentro de esto la garantía de imparcialidad", se denunció, según publicó el diario El Día, de Gualeguaychú.