El 21/4 me robaron el celular, me vaciaron la cuenta de Mercado Pago y sacaron un crédito. Mientras tanto, yo no podía acceder porque me enviaba códigos de seguridad al celular, incluso cuando pedí verificar mi identidad. MP canceló el crédito pero no quiere devolverme la plata + pic.twitter.com/mWsNwm00SM