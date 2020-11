El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, cuestionó a la policía provincial al asegurar que tiene "muchos problemas para hacer su trabajo", y ordenó que los gendarmes que llegaron a este distrito “invadan las ciudades y que trabajen en seguridad preventiva”.



El ministro aseguró que los policías santafesinos “lo único que saben hacer esa salir a la calle al tun tun y quejarse todo el tiempo de la falta de medios”.



Por esa razón, y ante una presunta falta de esfuerzo para cumplir la tarea encomendada, Sain dijo que aprovechará el “relanzamiento de la colaboración de la policía provincial con las fuerzas federales” para que los efectivos de Gendarmería “entren masivamente a las ciudades y que hagan tareas preventivas”.



“Los quiero ver a los gendarmes en la peatonal, los quiero en la Costanera”, dijo en declaraciones al canal “Veo” de la ciudad de Santa Fe.

.



Además, agregó que lamenta “si la estima de la Policía de Santa Fe queda un apoco alterada, si es que tiene estima”.



El titular de la cartera de Seguridad santafesina explicó que “hay un incremento importante de robos y hurtos, vinculados a la crisis económica” y que su afirmación está respaldada por los datos estadísticos de la policía, que esta "deteniendo a personas que no tienen antecedentes, que cometen delitos muy rústicos, sin planificación, sin profesionalismo, te das cuenta que no están en carrera”.



Tras aclarar que el Ministerio de Seguridad no puede resolver "el problema de fondo que es la desigualdad social”, Sain explicó que la Policía puede frenar “la materialidad” de ese fenómeno.



“La policía debería cumplir un rol fundamental que es tener presencia masiva en la calle, eso requiere de una forma de trabajo distinta”, abundó el ministro, quien reiteró que “ a los policías en la provincia de Santa Fe nunca se les enseñó a trabajar de otra manera, lo único que saben hacer esa salir a la calle al tun tun y quejarse todo el tiempo de la falta de medios”.

.



"Hemos comprado medios, hemos planificado una forma de trabajo diferente, estamos organizando mejor la presencia en la calle pero no nos conforma”, dijo.



Por ese motivo, continuó, “di la orden esta mañana de que pongan a la Gendarmería, que entren a las ciudades, que invadan las ciudades y que trabajen en seguridad preventiva”.



“Si la Policía de Santa Fe tiene muchos problemas para hacer su trabajo, que lo hagan las fuerzas federales”, se quejó, para afirmar que “hay que dejar de quejarse un poco y trabajar un poquito más”.



Y cerró su crítica a la fuerza de seguridad provincial que conduce: “ Les dimos plus, aumento salarial, estamos resolviendo el tema de las provisiones, bueno, trabajen ahora”.