Momentos de extrema tensión se vivieron a escasos metros del canal Crónica HD, donde un grupo de al menos cinco delincuentes atacaron y robaron al conductor, Marcelo Muchi, quien bajaba de su automóvil y se aprestaba a ingresar al establecimiento. Además, le robaron una mochila a un asistente del canal que acompañaba al periodista.

El hecho tuvo lugar a las 5.30 de este sábado a metros del cruce de la avenida Garay y Azopardo, donde el periodista había cerrado su Chevrolet Onix blanco y había comenzado su camino hacia la redacción junto a otro trabajador del canal que lo acompañaba. De pronto, tres sujetos bajaron de otro rodado que venía a alta velocidad y le exigieron a Muchi que les diera las llaves del automóvil, algo que se negó a hacer.

Ante la negativa del conductor, los malhechores comenzaron a golpearlo salvajemente para que les entregara las llaves, pero Muchi no cedió. En la maraña de golpes, uno de los ladrones logró robarle el celular y la billetera con toda la documentación, y otros se enfrentaron a Alfredo, uno de los colaboradores del canal que quiso ayudar a su compañero. Tras esto escaparon raudamente por la calle Azopardo rumbo a la autopista.

En tanto, Muchi recibió varios golpes en la cabeza, piernas y cortes en su codo izquierdo, por lo que fue trasladado al hospital Argerich para recibir las respectivas curaciones. Luego se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia.

Tras realizar todos estos trámites, el periodista habló con Crónica HD y sostuvo: "Por suerte estoy bien pero hice todo lo contrario a lo que hay que hacer. Salí corriendo y pudo haber pasado cualquier cosa. El hecho pasó cuando bajo del auto y de pronto, cinco tipos a bordo de un auto Corsa gris oscuro llegaron y tres o cuatro de ellos me piden las llaves del auto, que no se las quise dar. Me parece que si me hubieran pedido la billetera se las daba, pero como era el auto y yo me iba de vacaciones, en mi inconsciente no quise dárselas porque me voy con el auto mañana de vacaciones".

Marcelo agregó: "Empiezo a correr, me patino en el empedrado y cuando caigo me empiezan a pegar patadas, me cubro la cabeza con una mano y con la otra seguía apretando las llaves en el bolsillo, y es algo que no hay que hacer. En un momento uno de ellos dice basta y se aprestaban a irse, pero uno me manoteó la mano izquierda y se llevó el celular. No sé si tenían armas porque me estaba protegiendo la cabeza. Quiero agradecer a la gente del Hospital Argerich porque me hicieron placas y me atendieron de primera, y sólo tengo dos golpes en la cabeza y el muslo, pero no me hicieron suturas y el vendaje lo tengo que tener puesto 24 horas".

El conductor finalizó diciendo: "Siempre estuve tranquilo y no me puse nervioso pero no me importó salir corriendo. Creo que los delincuentes tienen un circuito de robo y aprovecharon la oportunidad".

En tanto, el asistente de producción, Alfredo, vivió la situación y salió en rápida defensa de su compañero: "Habíamos bajado del auto rumbo al canal y de pronto bajaron cinco tipos de un automóvil gris oscuro. Uno vino hacia mí y le di un golpe pero vino otro y me puso un revólver en la cabeza. Los otros sujetos persiguieron a Marcelo para robarle las llaves del auto, que es lo que vinieron a buscar. Como él no se las daba, lo comenzaron a golpear en el piso y les pedía que no le pegaran más. Ahí le robaron la billetera con documentación y el celular a Marcelo y a mí me sacaron la mochila donde traía cargadores de teléfono y otras cosas. Todos los tipos tenían armas y fue una desgracia con suerte".