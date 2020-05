Una joven fotógrafa fue secuestrada, golpeada y sedada por un grupo de delincuentes que le exigió a su familia 50.000 pesos. Como el rescate no se pagó, finalmente fue liberada a las pocas horas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El hecho comenzó pasadas las 21.30 del viernes en la localidad de Temperley, donde la víctima iba a bordo de su camioneta Renault Captur amarilla, tras haber ido a su casa a trabajar.

Fuentes policiales informaron a Télam que la joven regresaba a la vivienda de sus padres en Longchamps, ya que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mudó allí.

En ese momento, varios delincuentes la interceptaron y ascendieron su camioneta, tras lo cual comenzaron a dar vueltas por la zona.

Según las fuentes, el padre de la víctima, recibió un mensaje de texto en el que le exigieron 50.000 pesos.

Amenaza de los delincuentes

"Estás en tu día de suerte. Si esto te tocó a vos es porque sos con los últimos que mandó mensaje o llamó. Si quieren ver a la rubia linda con vida me van preparando 50.000 pesos y nada de llamar a la cana si no quieren que se complique, le cortamos todos los dedos", le enviaron los delincuentes.

El padre de la fotógrafa dijo a Télam que se comunicó con la Policía e inmediatamente se activó el protocolo Antisecuestros, con intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y la DDI Lomas de Zamora.

Durante el trayecto en el que ella misma iba manejando, uno de los delincuentes golpeó a la chica con la culata de un arma de fuego en la cabeza y se desvaneció.

Según relató el hombre, la chica se despertó en el asiento trasero con una "pastilla en la boca" y la obligaron a tomársela, tras lo cual "perdió la conciencia" nuevamente hasta que en un momento escuchó a una mujer que dijo "descartala porque no nos sirve".

"Ella no se sabe si se bajó o si la tiraron de la camioneta porque no se acuerda, está drogada", precisó.

La fotógrafa se dirigió semi inconsciente a un quiosco de la localidad de Villa Albertina y se comunicó con su padre, quien rápidamente fue con la Policía al lugar.

Estado de la joven

"Está internada en la Clínica Juncal, el traumatismo de cráneo dio bien ya que no hay coagulo de sangre y el examen de orina confirmó que le dieron Clonazepam y otra cosa más", aseguró el padre, quien añadió: "No sabemos si producto del shock o por la medicación que le dieron no está en tiempo y forma, no dice cosas coherentes".

En tanto, los delincuentes huyeron a bordo de la camioneta que apareció abandonada en la localidad de Villa Centenario. El hecho es investigado por el fiscal federal Sergio Mola e interviene Antisecuestros de la PFA y DDI Lomas de Zamora.