Pablo Salum hace decádas que denunció a la "Secta del Horro" en Villa Crespo por la que 30 años después hay 19 personas detenidas, entre ella el acusado como el líder de la orgamizacion Juan Percowicz, que hoy tiene 83 años.

En 1993 fueron sobreseídos por falta de mérito. Pero Pablo siguió luchando. Con ayuda de su papá él logró salir. “Juan le dijo que la iba a curar y mí mamá capturó después a sus tres hijos y nos arruinaron la familia a través de la manipulación psicológica los captan y los reducen a la esclavitud”, manifestó Salum.

"La nueva denuncia la hice yo, aporté todo lo que fui juntando durante todos estos años, aporté testigos y pruebas", dice Salum al comiezo de la entevista con Cronica.com.ar.

-¿Qué sentías cuando no te creían?

-La verdad es que uno se acostumbra al maltrato al destrato. A que te traten como un loco, Me cansé de gritar y contar lo que sucedia. El encubrimiento, el accionar, lo que hacían ahí adentro. Es una caso tan grave y escandaloso que yo entiendo que la sociedad no pueda crerlo. Me ha pasado incluso con mi círculo +intimo cuando los conocí. Mis amigos, mi pareja pensaron que uno fabulba. Apenas comencé mi lucha fue un común denomibador que te tilden de loco, de conspiranoico. La realidad es que a medida de que fueron pasando los años, todas las denuncias que hice se han comprobado en la Juticia. Tengo una reputación , hoy por hoy cuando escuchan que digo algo ya dan por certero que es asi. Soy muy cuidadoso cuando hago las cosas, conozco mucho la problematica. Son 30 años dedicados a esto, tengo más vida de lucha que vida propia. Lo lindo es ver que ahora se toma en serio lo que hago y lo que digo.

-¿Qué sentiste cuando viste a Percowicz preso?

-Mucha emoción, fue la mucha imptencia retina durante 30 años, mucha felicidad. Anhelaba tanto que llegue este momento de ver un poco de Justicia para este lado. La verdad pensaba que estaba soñando. No me quería acostar a dormir porque pensaba que se iba a terminar cuando me despierte. En todos estos años lo que quería es que él no se muera justamente para que llegue este día y llegó.

El acusado de liderar la secta tiene 83 años.

-¿Sabías que los estaban investigando?

-No los investigaba nadie. Yo seguí investigando, trabajando, fueron años de lucha para construir un puente para esto. Una vez que llegué a muchas sentencias, a desbaratar organizaciones, a crear legislación, concientización, capacitar a las autoridades , a las fiscalías. Ahí me sentí en confianza para darme la última tercera oportunidad de denunciarlos y ver si obtenía Justica.

-¿Qué pasó en estos 30 años para que ahora si los detengan?

- Hubo una cadena, un complot que los ayudaron a que esto siga impune. Está claro que hay hechos certeros, que los orgamismos de derechos humanos, políticos, jueces, jueces que estuvieron en la Corte como Carlos Fayt y Eugenio Zafaronni, o visitas de los Estados Unidos que presionaron a la Argentina para que se cierre la causa por falta de mérito. No hay duda alguna, hay un monton de acciones que llevaron adelante para que esto se cumpla. Durante esta última década donde yo publiqué y denuncié todo esto también hubo medios que decidieron ocultar mis denuncias. También me pusieron trabas a mi lucha. Todo el trabajo que hice desbaratando organizaciones no querían que esto se visibilice para no darle reconocimiento a mi figura y que se vean las denuncias que tenía en contra de ellos.

-¿En estos años hubo víctimas que lograron salir y pedirte ayuda?

- Si hubo muchas víctimas, pero mas que nada me contactaron familiares no víctimas que hayan salido.

-¿Qué pasó con tu mamá?

-Con ella perdí contacto desde aquel entonces y no supe más mas que trascendidos, de gente que me ha hecho llegar algunas informaciones, pero no tengo conocimiento. Si me han dicho que cuando se hizo muy conocida mi lucha la degradaron jerárquicamente en castigo porque el hijo estaba haciendo todo esto y le hecharon la culpa a ella y la maltrataron. Pero no tengo otro conomiento ni de ella ni de mis hermanos.

-¿Qué es lo que hace que tenga tanto poder?

-Es que son organizaciones coercitivas esclavistas, captan a persona en situaciones de vulnerabilidad y las esclavizan totalmente. Las utilizan sexualmente para llegar a gente muy poderosa y muchos de ellos luego son extorsionado. Entonces realmente son intocables, generan mucho dinero. Las organizaciones coercitivas son la nueva forma de la esclavitud moderna y la fuente principal de la trata de personas.

-¿Cómo un lugar así podía funcionar en plena capital del país?

-Las organizaciones coercitivas funcuinan a la vuelta de tu casa. El tema es que al no tener conocimiento a nivel general la sociedad no logra identificarlas . Por eso estamos pidindo que se trate el proyecto de ley que estamos impulsando con el Congreso nacional con la diputada Mónica Macha para que el Estado reconozca la problemática y cree campañas de concientización, educación, prevención y asistencia a la víctima. Estamos pidiendo que se amplié la ley de Trata de personas, que quede contemplado por escrito el accionar de las organizaciones coercitivas con fines tratantes. Que se cree la tipificación penal de la operatoria que llevan adelante estas organizaciones para captar víctimas en situaciones de vulnerabilidad y utilizando técnicas coercitivas, vulnerando absolutamente todos los derechos.

-¿Te amenazaron?

-Estoy acutumbrado a enfrentarme a grandes organizaciones de este tipo. Mafias crimenales. Hace unos meses le tocó a Generación Zoe antes a una en Salta, vengo haciendo un trabajo intenso durante todos estos años. Siempre tratan de intimidarte, de amenazarte para que no hables, para que no denuncies, para que te calles. Esto lo hacen con los testigos, lo hacen conmigo. No quita que uno tenga la responsabiliad de ciudadano de hacer lo correcto y ayudar a las víctimas porque detrás de esto hay mucho dolor y sufrimiento.

-¿Pensas que esta vez si va haber Justicia?

-Si yo pensara que no tengo posiblidades ni hubiese hecho estr último tercer intento de denuncia. Creo que he constuido un gran puente en estos últimos 30 años y estoy seguro que vamos a lograr Justicia. El puente constuido creo que es muy sólido y creo que esta vez va haber Justicia. No por mí, si por los demas. Desgraciadamente por todo lo que han hecho estos organismos y esta gente poderosa me quitaron la posibilidad de tener Justicia por mi mismo, porque los delitos que se estan investigando ahora son hechos nuevos, desde el 2004 para delante. Todo lo anterior quedó impune gracias a estos organismos y entre esos delitos estan todo lo que me hiceron a mí y a mi familia que fue horrible.

-¿Cuéles son las características que buscan para captar ?

-La principal es la vulnerabilidad, las situaciones de vulnerabilidad. Usen el camuflajee que usen siempre van dirigido a situaciones de vulnerabilidad problemas económicos, de sanidad, sentimentales, personas que están solas. Siempre el común denominador es ese la sitaución de vulnerabilidad.

-¿Qué se puede hacer para prevenir la captación?

-Basicamente tendría que partir desde el Estado. Por eso estamos pidiendo la legislación, también la estamos impulsando en México y otros países. El Estado lo primero que tiene que hacer es reconocer la problemática, que de hecho es la más antigua que tiene la sociedad y la más complicada, más grave. Las organizaciones coercitivas existen desde siempre y en sus manos han tenido las grandes masacres a nivel mundial. Es necesario que se reconozcan, que se creen campañas de prevención, de educación, de asistencia a las víctimas, un observatorio. Que el Estado controle, tipifique es la única manera. A nivel personal las familias deben terner cuidado con sus hijos. Estar atentos a los síntomas. Esto muy similar a cualquier otra adicción. La adicción a un grupo, a una idea genera los mismos síntomas que cualquier como a una sustancia. La dependencia es la misma. Genera cambios fisicos, en lo estético, alimentarios, vocablos distintos, abandonan parejas, estudios, trabajos, migran a lugares de un día para el otro. Las personas se aislan.Toman como enemigo a la familia. Hay un montón de síntomas que hay que tenerlos en cuenta.

-¿Y para salir ?

-El gran problema es que cuando las victimas son captadas le quitan la voluntad, la racionalidad, la autocritica y el librepensamiento. No son conscientes ni de que están siendo víctimas de delito. Es muy dificil que salgan. Tiene que suceder un hecho o varios hechos que despierten su sospecha o su racionalidad de alguna manera. Que implanten la duda en esa persona y que a raiz de eso empiece a investigar, a abrir su mente y a liberarse por su propia cuenta. Externamente no se logra liberar a una persona, a menos que se logre una estregia bien planificada. Las personas tienden a pensar que son felices, que están bien, creen que los abusos, la explotación laboral y sexual está bien, que es parte de la evolución, que es parte de algo natural. Lo doptan, el abuso es naturalizado dentro de las organizaciones, por lo cual es muy dificil. Las personas que logran salir de alguna forma a veces tardan muchos años en darse cuenta que sufrieron abusos y cuando quieren denunciar es muy tarde. Por eso es muy imprtante el tema de la concientización. Yo para eso abrí una canal de Youtube y las redes sociales.