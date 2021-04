"Nunca leyeron la causa", dice a Crónica.com.ar Adriana Chiaverano la mamá de Pilar Riesco, que tenía 21 años, cayó del balcón del departamento de su novio -principal sospechoso en Nueva Pompeya. A más de un año del hecho, 15 de marzo de 2020, La justicia pidió la detención de Patricio Leonel Reynoso (31), acusado del "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", que prevé la pena de prisión perpetua.

"Cambio por la presentación que hicimos después de leer detenidamente la causa y encontrando las pruebas que nos conducen al cambio de calificación que es hoy homicidio doblemente agravado con violencia de género , femicidio. Todo está en la causa solo había que leerla", dice la mamá

"Presentamos el cambio de carátula con pruebas irrefutables, con dos informes, uno criminalistico y uno legist. y la jueza los pasó a la fiscalía 61 y a La UFEM y ambos organismos acompañaron los pedidos de la querella, por lo que la jueza entendió que debía cambiar la imputación y debía ordenar la detención", señala.



"Desde el primer momento desconfiamos de él, porque siempre fue una mala persona. Nunca se presentó es más alejaba a mí hija de sus afectos para poder ejercer su nefasta dominación, mí hija estaba enamorada de la persona equivocada. No quería ni conocernos

"Empezó su relación cuando era chica creo que a los 18 años aproximadamente, pero esta relación tuvo muchos cortes, pese a eso el jamás la dejó e paz", recuerda.



Ante la pregunta si durante este año intentó acercarse a la familia, Adriana respone: "No jamás, ni el ni su familia para darnos el pésame o darnos una explicación. Si el como dijo es inocente, no veo porque no se ajusta a derecho y dice su verdad ante la justicia, en esta etapa investigativa el puede hacerlo. ¿Por qué está prófugo?".

"Las fuerzas de seguridad tienen conocimiento y son quienes deben encontrarlo para ponerlo a derecho. Ellos saben cómo si no lo hacen es porque no quieren", sostiene Adriana.

A más de un año se hacen dificlies los días sin Pilar. "Son un infierno. Una justicia apática a la que no le importa, un sistema obsoleto, una pandemia que solo colaboró con una decadencia aún mayor no solo de la justicia sino también de la administración pública. Sentimos desmoronarse la vida ante nuestros ojos, todos nuestros planes, nuestros valores jaqueado frente a la realidad , y nos preguntamos cómo padres que les enseñamos mal. Creer en la buena voluntad de las personas, ser gente de bien ,y siempre por el camino correcto, el de la ley, el de la verdad. Cuánta decepción, cuanta".



"Lo que más extraño de Pilar es su impronta, su presencia , su luz interior, su alegría, su preocupación, su empatía. El sol empalidecia al verla. Mí hija , mi amiga, mi compañera, mi todo. Agradezco a Dios me haya permitido ser su madre, me enorgullece el haberlo sido, era un ser amoroso siempre a disposición de quien la necesitaba. Sé que Dios nos va a juntar cuando el lo decida . Demasiado bondadosa para esta sociedad, eso era Pilar", dice la mamá que integra el grupo de los Familiares Atravesados por el Femicidio.

"La justicia actuó muy mal en el caso de mi hija, vulneró no solo los derechos de Pilar sino los de toda mí familia. Esto no es un chiste, se trata de la vida de las personas. No puede ni debe quedar impune. Ni por Pilar, ni por las miles de víctimas que no reciben justicia alguna", reclama.