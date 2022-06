Luego de que el días atrás la Justicia determinó la prisión preventiva para los dos acusados de atacar al hijo de Valeria Mazza en un boliche de la ciudad de Rosario, este lunes el abogado de los dos jóvenes criticó con dureza la prisión preventiva impuesta el viernes en la audiencia imputativa.

Jesuan Monzón y Franco Zampini, de 26 y 27 años, cumplen actualmente los 90 días de prisión preventiva por haber agredido a Tiziano Gravier, y se encuentran detenidos bajo la carátula de "lesiones dolosas graves", medida a la que se refirió el letrado.

"Son chicos que no tienen antecedentes, uno de Funes y el otro de Roldán, ni una multa de tránsito. Además tienen trabajo fijo, una familia constituída y arraigo ya que hace muchos años viven en el mismo domicilio. Tienen que pasar su proceso en libertad, la prisión preventiva es una sanción excesiva para cualquiera", sostuvo el abogado Jorge Bedouret, en diálogo con Radio 2 de Rosario.

En ese sentido, el jurista consideró que "si el agredido era otra persona, este hecho no se investiga", ya que quedaría "en la nada porque los fiscales no se pueden ocupar de estas cosas".

"Hay un problema que es inconstitucional, hay que tener igualdad ante la ley. No puede ser que el fiscal reciba miles de llamadas de todas las autoridades políticas y judiciales del país y se dedique solamente a una causa", cuestionó Bedouret.

Sobre esta línea, resaltó que "la misma ley habla de la gravedad de la pena en expectativa, acá las penas son de un mes si se consideran lesiones leves y un año si son graves".

"Son el único sostén de familia y los mandan 90 días presos, pierden el laburo. No tienen ni pasaporte, no hay peligrosidad procesal, no se puede dejar a esta gente detenida", remarcó.

La medida de prisión preventiva fue dispuesta por el juez Hernán Postma, quien aceptó el pedido de Rodrigo Santana, fiscal del caso, y considero que la agresión fue "un acto discriminatorio por la condición social de la víctima" a la que llamaron "tincho" antes de golpearlo.