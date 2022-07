Las tarjetas de crédito constituyen uno de los principales medios de pago del mundo en la actualidad, por ese motivo están en la mira de los delincuentes. Y el crecimiento de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico abonaron el terreno para que los fraudes se concreten de manera online.

"Yo estoy en estos momentos en Madrid (España) y comprobé el crecimiento del ciberdelito: a nivel global ascendió a 33 mil millones de dólares sólo en lo que respecta al fraude de tarjetas de crédito en 2021", dijo este martes a Cronica.com.ar el especialista en ciberseguridad Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting.

El experto se refirió así a los peritajes que realiza la empresa que dirige y al salto del fraude online que comenzó a registrarse en el mundo durante la etapa más aguda de la pandemia de coronavirus.

"Estamos frente a un fenómeno de transnacionalidad, los delincuentes roban desde distintos países", alertó el experto al aludir a las posibilidades que encuentran en las nuevas tecnologías.

Las dos modalidades de robo más extendidas: el phishing y el skimming

"Según nuestros peritajes, en el 45 por ciento de las oportunidades en las que se registran robos de datos de tarjetas de crédito los ciberdelincuentes apelan al phishing", precisó Zurdo.

Se refirió así la técnica a través de la cual un cibercriminal se hace pasar con un mensaje por una entidad reconocida (por ejemplo, un banco) para engañar a un usuario y convencerlo para que ingrese sus datos personales o descargue software malicioso sin darse cuenta.

Datos a nivel nacional relevados por BTR Consulting.

Los usuarios de correos electrónicos suelen recibir mails en los que se los incentiva para hacer click en un link o abrir un archivo adjunto. A veces, los dirigen a una página falsa que parece legítima, donde se solicitará que ingrese información personal y financiera.

"Buscan que se les entreguen los números de las tarjetas de crédito y las claves de seguridad correspondientes", advirtió Zurdo.

Y agregó: "En otras ocasciones apuntan a las credenciales de acceso: usuario y password de un correo, por ejemplo, porque por lo general son vías de recuperación de contraseñas que permiten realizar operaciones financieras, como las de un homebanking. O directamente las del homebanking".

Otra técnica que utilizan los ciberdelincuente es el skimming. Históricamente se aplicaba en cajeros automáticos pero con el auge del comercio electrónico los delincuentes comenzaron a apuntar a los canales online.

Los ciberdelincuentes instalan un malware en páginas de pago de sitios de comercio electrónico reconocidos. Ese programa malicioso son invisibles para el usuario, pero sustraen los detalles de la tarjeta a medida que son ingresados.

"Detallé que, según nuestros peritajes, el 45 por ciento del robo de datos de tarjeta de crédito ocurre con la técnica phishing. Bien, casi todo el resto, es cometido por skimming en la actualidad", cerró Zurdo.

Recomendaciones del experto

- No hacer click en un enlace de correo electrónico donde pidan información personal.

- Comprobar que la página web sea segura, y desconfiar si hay textos incoherentes o imágenes que no se muestran.

- Antes de realizar un pago, comprobar que la dirección de la página web comience con "https" y que tenga relación con el producto, la marca o el e-commerce con el que se quiere transaccionar.

- No enviar detalles de la tarjeta de crédito por correo electrónico ni redes sociales, ni por sistemas de mensajería.

- Averiguar sobre el vendedor online.