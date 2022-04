Rolando Cristian "Rolo" Sartorio, cantante del grupo de rock "La Beriso", fue despojado en la tarde de este jueves de una mochila con dinero en una salidera bancaria que padeció en pleno centro de la ciudad bonaerense de Avellaneda.

El músico contó ante la prensa que los asaltantes se trasladaban en cuatro motocicletas y lo siguieron seis cuadras, para finalmente robarlo cuando descendió de su camioneta.

Dos motos se le pegaron a su vehículo cuando salió de una sucursal del banco Santander, ubicada en el cruce de la avenida Mitre y la calle España. Y las otras dos lo esperaron en la intersección de Mitre y 12 de Octubre

"Me seguían dos motos y había otras dos motos esperándome. Somos 25 personas las que trabajamos. (Lo que había en la mochila) era el sueldo de todos", lamentó Sartorio.

El cantante agregó: "Hablé anoche con todos los chicos. Y saben comprender. Pagamos durante toda la pandemia (de coronavirus) y ahora van a tener que esperar que trabajemos hasta juntar lo necesario para pagar el sueldo de abril".

Pidió luego que no se estigmatice a las personas "humildes", al destacar que fue presa de un "operativo" delictivo y resaltar las importantes motos que usaron los ladrones.

El músico cree que hubo un entregador

El cantante, consultado sobre si pudo haber mediado un entregador, respondió: "No lo dudo". Y agregó que "nadie sabía" que él iba a retirar dinero del banco. "Al voleo no fue porque vinieron a buscar la mochila", enfatizó. Y consideró que los motochorros "tenían la dirección de la casa" frente a la cual lo asaltaron.

Además manifestó que, cuando realizó la extracción en la sucursal, casi no había clientes en el interior de la endidad. "Voy a ir al banco a pedir una explicación", advirtió.

Sartorio, al referirse al momento en el que le arrebataron la mochila, comentó que lo "dejaron estacionar". Y añadió que, cuando cruzaba hacia su casa, se le "tirararon encima".

"No los vi. Uno era muy grandote; me agarró del cuello y me tiró al suelo", relató, para luego precisar que los delincuentes escaparon con la mochila y con las llaves de su camioneta.