Quien tenga una mascota, es difícil que pueda creer lo que este adolescente le hizo a la suya. En las últimas horas se difundieron al menos tres videos en los que se ve como este chico agrede salvajemente a su caniche toy y fue el propio joven quien lo subió a las redes. Horas después, hizo posteos burlándose de su inimputabilidad por el hecho de ser menor.

"Como voy a disfrutar esto", es lo que se escucha que dice mirando a cámara y luego se gira para tirar al can contra un sillón y propinarle piñas. En un segundo video se lo puede ver en la misma locación, pero esta vez lo aprisiona contra el suelo, le pega patadas, el animal le gruñe y el chico le responde con más violencia: “Qué hacés, eh, qué hacés. Ojo, eh”.

.

Finalmente, en el tercero y más largo, se ve cómo agarra un palo que parece ser de un instrumento de limpieza y comienza a apalearlo con fuerza. El perro se mueve fuera del foco de la cámara y él lo va a buscar para que vuelva. La mascota no quiere y por eso lo agarra y lo lanza contra el piso, para finalizar, le arroja al lado una botella de vidrio que estalla. Podés ver este video en este link, pero las imágenes no son aptas para personas sensibles.

Le pegó a su perro, lo crucificaron en las redes y él se burló

Las imágenes se difundieron rápidamente entre los perfiles de proteccionistas quienes pedían su detención y el rescate del animal. Sin embargo, lejos de reflexionar sobre sus acciones, el joven decidió burlarse con mensajes que también subió a sus redes.

El maltratador desafió a los proteccionistas por ser menor de edad (Captura de pantalla).

“Gente, soy menor de edad para su información. Aunque logren hacer algo (lo dudo) no pasaré ni 1/4 de la condena. Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico estaría de paso ahí. Como mucho un mes o dos con suerte. Y eso realmente no me importa”, posteó. “Buenos días pobres sabandijas. Cómo andan. Para su hermosa noticia estoy acá libre, feliz, sano y con todas mis redes. Jajaja”, retrucó al otro día.

Rescataron al caniche que era salvajemente golpeado

Finalmente, un grupo de mujeres que pertenece a la asociación "Abrigo Animal San Roque", llegó hasta el domicilio del violento acompañados por custodia policial y lograron rescatar a la mascota que ya se encuentra a salvo.

Ya realizaron la denuncia policial correspondiente y la causa seguirá su curso. "Ya todo encaminado. Esto no va a quedar en la nada. Vamos por todo para que esto no vuelva a ocurrir", aseguraron desde la organización.